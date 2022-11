Alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes en la Ciudad, el conurbano y el interior bonaerense, y otras 14 provincias

escuchar

Pese a que en la mañana de este domingo hubo incluso algunos rayos de sol en la ciudad de Buenos Aires, desde la tarde se producirá un cambio y una desmejora en las condiciones meteorológicas que implicarán la llegada de tormentas fuertes y lluvias a territorio porteño.

Esto según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que no solo prevé estas condiciones para la Capital, sino también para el conurbano bonaerense, para la mayor parte del interior de la provincia de Buenos Aires y para sectores de otras 14 provincias: Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán; el sureste de Chaco, Catamarca y Salta; el este de Formosa y La Pampa, y el centro de Jujuy.

Todas estas zonas están bajo alerta amarilla, que implica que el área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. De acuerdo a lo que establece el SMN, algunas de estas tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Mapa de alertas para este domingo 13 de noviembre SMN

Los valores de precipitación que se esperan en el centro del país son entre 15 y 40 milímetros, mientras que en el norte del Litoral se aguardan lluvias entre 40 y 70 milímetros, en ambos casos con la posibilidad de ser superados de forma localizada.

En la Ciudad las tormentas se producirían durante la tarde y la noche de este segundo domingo de noviembre, que marcará 26 grados de máxima y 20 de mínima.

Para esta jornada el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atentos ante la posible caída de granizo.

El mal clima, pero con un cese en su intensidad, se mantendría hasta mañana, lunes 14, para cuando están estipuladas lluvias durante la madrugada y lluvias aisladas para la mañana.

Sin embargo, durante la tarde los paraguas y botas ya podrían guardarse porque la caída de agua quedaría atrás, mientras que el martes volvería el sol para un día despejado que tocaría los 29 grados de máxima y registraría 15 de mínima. En tanto, el buen clima, con algunas nubes, se mantendría al menos hasta el sábado.

A la espera de la lluvia

Las lluvias son esperadas en buena parte de la Argentina, que atraviesa una complicada situación de sequía. En base al último relevamiento de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, entre septiembre y octubre pasado la superficie afectada a nivel país por este fenómeno se expandió hacia 22,3 millones de hectáreas más, lo que afecta con gravedad la actividad agropecuaria y ganadera.

En la principal zona agrícola, la región núcleo, hay un importante porcentaje de sequía en una condición severa

Ese reporte informa que al 1 de octubre pasado en el país había 141.311.909 hectáreas en condiciones de sequía, mientras que hasta noviembre la cifra alcanzó a 163.612.154 hectáreas.

LA NACION