Alerta meteorológica por lluvias y tormentas en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó las condiciones para este martes y alertó por posibles lluvias y tormentas fuertes en varias zonas del país, donde también se podrán registrar intensas ráfagas de viento. A su vez, el pronóstico indicó que durante la jornada el clima se mantendrá húmedo y con una máxima que rozará los 26 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

De esta forma, en Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero rige un aviso nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Además, se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas . Se estima que los valores de precipitación acumulada sean de entre 30 y 70 milímetros.

Este nivel de aviso implica posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que el organismo nacional recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, en Corrientes y Santa Fe rige un aviso naranja también por tormentas fuertes, que podrían ser “peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Por otro lado, en Tierra del Fuego hay una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Ante este fenómeno se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa pronosticó que este martes 15 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana, con una temperatura que rondará los 21 grados y una humedad creciente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

De acuerdo al parte, no habrá lluvias durante la jornada y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una humedad del 95% y buena visibilidad. Para después del mediodía el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará la máxima pronosticada de 26 grados.

Para el miércoles se prevé un cielo algo nublado durante todo el día, que luego pasará a estar parcialmente nublado por la tarde y noche. Esto estará acompañado por una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25. Finalmente, para el jueves ya no se pronostican lluvias como había ocurrido hasta los últimos días, y se espera un cielo parcialmente nublado, con un termómetro que oscilará entre los 16 y 26 grados.

