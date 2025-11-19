Martín Fierro 2025 a la Salud: la lista completa con todos los ganadores

Aptra celebró este martes la entrega de los galardones con los que distinguió a lo mejor de la salud en el último año
- 5 minutos de lectura'
Bajo el lema “celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”, se llevaron a cabo en la noche del 18 de noviembre los Martín Fierro a la Salud. Una iniciativa presentada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) que busca reconocer a los medios, entidades y profesionales que promueven la salud y el bienestar en el país.
La ceremonia, que tuvo su inicio a las 20 horas en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires, reunió a más de 600 invitados. Entre ellos se destacó el honorable jurado conformado por referentes de la industria como: Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi y Marcelo Suárez.
Esta primera edición del evento fue transmitida en streaming por el canal Murad que cubrió la alfombra roja de los premios como también las 12 ternas que se premiaron.
Martín Fierro a la Salud: ternas y ganadores
Las categorías definidas para esta ceremonia inaugural fueron las siguientes:
1. Acceso Equitativo a la Salud
Reconoce a los programas, instituciones y redes que garantizan la igualdad de oportunidades en la atención sanitaria en todo el país:
Nominados
- Red Provincial de Telesalud – Córdoba
- Hospital Garrahan – Ciudad de Buenos Aires
- Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires
- Red de Salud Intercultural y Telemedicina – Provincia de Jujuy
Ganador
- Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires
2. Educación para la salud
Orientado a premiar campañas que educan, previenen y transforman la forma de realizar campañas de concientización en salud:
Nominados
- Unicef Argentina – Campaña #TípicoDeAdultos
- Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal
- Medifé – Campaña “Sin excusas”
- Consejo Publicitario Argentino + UNFPA Argentina + Agencia VML – Campaña “Una charla más fácil”
Ganador
- Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal
3. Investigación con compromiso social
Investigaciones que resuelven problemas concretos y fortalecen el sistema público de salud:
Nominados
- Universidad Nacional de San Luis
- Instituto FLENI
- Hospital Italiano de Buenos Aires
Ganador
- Instituto FLENI - Investigación en Neurociencias
4. Innovación en el Sector Público
Destaca iniciativas que integran salud digital, inclusión tecnológica y nuevos modelos de cuidado para mejorar el acceso en el país:
Nominados
- Provincia de Buenos Aires – Salud Digital Bonaerense
- Neuquén – ANDES y App Mi Salud NQN
- PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI
- BOTI – CABA
Ganador
- PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI
Innovación en el Sector Privado
Busca resaltar desarrollos científicos y tecnológicos que mejoran el acceso, la calidad y la eficiencia en salud:
Nominados
- Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos
- Hospital Italiano de Rosario – Historia Clínica Digital y Telemedicina
- Traditum – Desarrollo tecnológico de vanguardia
- Universidad Nacional de San Luis- Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico
- RCTA – Innovación tecnológica eficiente y transparente
- Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica Antirretroviral Individualizada)
Ganador
- Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos
5. Comunicación y divulgación
Periodistas, medios y proyectos que transmiten información de salud de forma clara, responsable y accesible:
Nominados
- Dr. Daniel López Rosetti - Telefe y multiplataforma
- Santi Talledo - Programa Ceromiligramos
- Mucho más que Todo – Canal MURAD
- Tatiana Schapiro - Ciclo de Entrevistas de Salud Infobae
- Guillermo Lobo - Todo Noticias
Ganador
- Mucho más que Todo – Canal MURAD
6. Manos que cuidan
Instituciones, organizaciones e individuos que acompañan de forma integral a quienes más lo necesitan, con compromiso social y emocional:
Nominados
- ONG Cuerpo y Alma
- UNICEF Argentina
- Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario + Fundación de Apoyo
Ganador
- ONG Cuerpo y Alma
7. Empresas con sentido
Empresas, cooperativas y espacios productivos que impulsan prácticas responsables y solidarias, generando impacto positivo en la salud y el bienestar de la comunidad:
Nominados
- Roche Argentina – Programa “Más Cerca”
- Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”
- OSDE – Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”
- Swiss Medical – Campaña “Swilina”
Ganador
- Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”
8. Capitales que transforman
Laboratorios y farmacéuticas que invierten en innovación, producción local y acceso a la salud con impacto social:
Nominados
- Laboratorios Richmond – Planta de biotecnología en Pilar
- Adium – Inversión en planta de San Juan
- Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida
- Gador – Nueva planta de oligonucleótidos y acceso a tratamientos para FQ y AME
Ganador
- Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida
9. Cobertura de valor
Orientado a programas innovadores de obras sociales y prepagas que fortalecen la cobertura médica, la prevención y el vínculo con sus afiliados:
Nominados
- HOMINIS – Programa de automatización de procesos
- Galeno – Planes inclusivos con foco en salud preventiva
- OSUTHGRA / UTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores
- APROS – Programa “APROSS + Cerca”
Ganador
- APROS – Programa “APROSS + Cerca”
10. Industria que alimenta
Empresas y proyectos que vinculan la producción de alimentos con una nutrición responsable, accesible y con impacto social:
Nominados
- Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”
- Mastellone Hermanos S.A – Campaña “Día Mundial de la Leche”
- Zafrán – Modelo de triple impacto
Ganador
- Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”
11. Pacientes protagonistas
Personas que transforman el dolor en acción, visibilizan realidades y construyen esperanza:
Nominados
- Proyecto Sirenas – Agostina Bisio
- Fundación Un Gran Día - Román Luna
- Red de Pacientes con Cáncer de Mama – LALCEC Survivor Stories
- Ciclo Seres Libres - Gastón Pauls
Ganador
- Proyecto Sirenas – Agostina Bisio
12. Influencia
Profesionales de la salud que, desde lo digital, promueven el bienestar, educan con responsabilidad y acercan herramientas para una vida más sana:
Nominados
- Dr. Facundo Pereyra
- Dr. Conrado Estol
- Dra. Julieta Moras
- Gabriel Rolón
Ganador
- Dr. Facundo Pereyra
