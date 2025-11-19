Martín Fierro 2025 a la Salud: la lista completa con todos los ganadores

Bajo el lema “celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”, se llevaron a cabo en la noche del 18 de noviembre los Martín Fierro a la Salud. Una iniciativa presentada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) que busca reconocer a los medios, entidades y profesionales que promueven la salud y el bienestar en el país.

La ceremonia, que tuvo su inicio a las 20 horas en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires, reunió a más de 600 invitados. Entre ellos se destacó el honorable jurado conformado por referentes de la industria como: Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi y Marcelo Suárez.

Esta primera edición del evento fue transmitida en streaming por el canal Murad que cubrió la alfombra roja de los premios como también las 12 ternas que se premiaron.

El Dr. Conrado Estol, miembro del honorable jurado y columnista de LN Bienestar Gentileza: Martín Fierro a la Salud

Martín Fierro a la Salud: ternas y ganadores

Las categorías definidas para esta ceremonia inaugural fueron las siguientes:

1. Acceso Equitativo a la Salud

Reconoce a los programas, instituciones y redes que garantizan la igualdad de oportunidades en la atención sanitaria en todo el país:

Nominados

Red Provincial de Telesalud – Córdoba

Hospital Garrahan – Ciudad de Buenos Aires

Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires

Red de Salud Intercultural y Telemedicina – Provincia de Jujuy

Ganador

Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires

2. Educación para la salud

Orientado a premiar campañas que educan, previenen y transforman la forma de realizar campañas de concientización en salud:

Nominados

Unicef Argentina – Campaña #TípicoDeAdultos

Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal

Medifé – Campaña “Sin excusas”

Consejo Publicitario Argentino + UNFPA Argentina + Agencia VML – Campaña “Una charla más fácil”

Ganador

Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal

Agustina Rossi (Centro Rossi), miembro del jurado, subió a aceptar el segundo galardón de la noche Gentileza: Martín Fierro a la Salud

3. Investigación con compromiso social

Investigaciones que resuelven problemas concretos y fortalecen el sistema público de salud:

Nominados

Universidad Nacional de San Luis

Instituto FLENI

Hospital Italiano de Buenos Aires

Ganador

Instituto FLENI - Investigación en Neurociencias

4. Innovación en el Sector Público

Destaca iniciativas que integran salud digital, inclusión tecnológica y nuevos modelos de cuidado para mejorar el acceso en el país:

Nominados

Provincia de Buenos Aires – Salud Digital Bonaerense

Neuquén – ANDES y App Mi Salud NQN

PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI

BOTI – CABA

Ganador

PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI

Innovación en el Sector Privado

Busca resaltar desarrollos científicos y tecnológicos que mejoran el acceso, la calidad y la eficiencia en salud:

Nominados

Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos

Hospital Italiano de Rosario – Historia Clínica Digital y Telemedicina

Traditum – Desarrollo tecnológico de vanguardia

Universidad Nacional de San Luis- Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico

RCTA – Innovación tecnológica eficiente y transparente

Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica Antirretroviral Individualizada)

Ganador

Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos

5. Comunicación y divulgación

Periodistas, medios y proyectos que transmiten información de salud de forma clara, responsable y accesible:

Nominados

Dr. Daniel López Rosetti - Telefe y multiplataforma

Santi Talledo - Programa Ceromiligramos

Mucho más que Todo – Canal MURAD

Tatiana Schapiro - Ciclo de Entrevistas de Salud Infobae

Guillermo Lobo - Todo Noticias

Ganador

Mucho más que Todo – Canal MURAD

Maritchu Seitún, columnista de LN Bienestar, ganó con el programa "Mucho más que Todo" en la terna Comunicación y Divulgación Gentileza: Martín Fierro a la Salud

6. Manos que cuidan

Instituciones, organizaciones e individuos que acompañan de forma integral a quienes más lo necesitan, con compromiso social y emocional:

Nominados

ONG Cuerpo y Alma

UNICEF Argentina

Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario + Fundación de Apoyo

Ganador

ONG Cuerpo y Alma

7. Empresas con sentido

Empresas, cooperativas y espacios productivos que impulsan prácticas responsables y solidarias, generando impacto positivo en la salud y el bienestar de la comunidad:

Nominados

Roche Argentina – Programa “Más Cerca”

Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”

OSDE – Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”

Swiss Medical – Campaña “Swilina”

Ganador

Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”

8. Capitales que transforman

Laboratorios y farmacéuticas que invierten en innovación, producción local y acceso a la salud con impacto social:

Nominados

Laboratorios Richmond – Planta de biotecnología en Pilar

Adium – Inversión en planta de San Juan

Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida

Gador – Nueva planta de oligonucleótidos y acceso a tratamientos para FQ y AME

Ganador

Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida

9. Cobertura de valor

Orientado a programas innovadores de obras sociales y prepagas que fortalecen la cobertura médica, la prevención y el vínculo con sus afiliados:

Nominados

HOMINIS – Programa de automatización de procesos

Galeno – Planes inclusivos con foco en salud preventiva

OSUTHGRA / UTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores

APROS – Programa “APROSS + Cerca”

Ganador

APROS – Programa “APROSS + Cerca”

10. Industria que alimenta

Empresas y proyectos que vinculan la producción de alimentos con una nutrición responsable, accesible y con impacto social:

Nominados

Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”

Mastellone Hermanos S.A – Campaña “Día Mundial de la Leche”

Zafrán – Modelo de triple impacto

Ganador

Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”

11. Pacientes protagonistas

Personas que transforman el dolor en acción, visibilizan realidades y construyen esperanza:

Nominados

Proyecto Sirenas – Agostina Bisio

Fundación Un Gran Día - Román Luna

Red de Pacientes con Cáncer de Mama – LALCEC Survivor Stories

Ciclo Seres Libres - Gastón Pauls

Ganador

Proyecto Sirenas – Agostina Bisio

Agosina Bisio (Proyecto Sirenas) ganó en la categoría "Pacientes protagonistas" Gentileza: Martín Fierro a la Salud

12. Influencia

Profesionales de la salud que, desde lo digital, promueven el bienestar, educan con responsabilidad y acercan herramientas para una vida más sana:

Nominados

Dr. Facundo Pereyra

Dr. Conrado Estol

Dra. Julieta Moras

Gabriel Rolón

Ganador

Dr. Facundo Pereyra

El Dr. Facundo Pereyra se llevó el último galardón de la noche Gentileza: Martín Fierro a la Salud