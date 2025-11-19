LA NACION

Martín Fierro 2025 a la Salud: la lista completa con todos los ganadores

Aptra celebró este martes la entrega de los galardones con los que distinguió a lo mejor de la salud en el último año

Victoria Vera Ziccardi
El Martín Fierro a la Salud 2025 reunió este martes a más de 600 invitados en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires
El Martín Fierro a la Salud 2025 reunió este martes a más de 600 invitados en el Golden Center de Parque Norte, Buenos AiresGentileza: Martín Fierro a la Salud

Bajo el lema “celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”, se llevaron a cabo en la noche del 18 de noviembre los Martín Fierro a la Salud. Una iniciativa presentada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) que busca reconocer a los medios, entidades y profesionales que promueven la salud y el bienestar en el país.

La ceremonia, que tuvo su inicio a las 20 horas en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires, reunió a más de 600 invitados. Entre ellos se destacó el honorable jurado conformado por referentes de la industria como: Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi y Marcelo Suárez.

Esta primera edición del evento fue transmitida en streaming por el canal Murad que cubrió la alfombra roja de los premios como también las 12 ternas que se premiaron.

El Dr. Conrado Estol, miembro del honorable jurado y columnista de LN Bienestar
El Dr. Conrado Estol, miembro del honorable jurado y columnista de LN BienestarGentileza: Martín Fierro a la Salud

Martín Fierro a la Salud: ternas y ganadores

Las categorías definidas para esta ceremonia inaugural fueron las siguientes:

1. Acceso Equitativo a la Salud

Reconoce a los programas, instituciones y redes que garantizan la igualdad de oportunidades en la atención sanitaria en todo el país:

Nominados

  • Red Provincial de Telesalud – Córdoba
  • Hospital Garrahan – Ciudad de Buenos Aires
  • Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires
  • Red de Salud Intercultural y Telemedicina – Provincia de Jujuy

Ganador

  • Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires

2. Educación para la salud

Orientado a premiar campañas que educan, previenen y transforman la forma de realizar campañas de concientización en salud:

Nominados

  • Unicef Argentina – Campaña #TípicoDeAdultos
  • Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal
  • Medifé – Campaña “Sin excusas”
  • Consejo Publicitario Argentino + UNFPA Argentina + Agencia VML – Campaña “Una charla más fácil”

Ganador

  • Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal
Agustina Rossi (Centro Rossi), miembro del jurado, subió a aceptar el segundo galardón de la noche
Agustina Rossi (Centro Rossi), miembro del jurado, subió a aceptar el segundo galardón de la nocheGentileza: Martín Fierro a la Salud

3. Investigación con compromiso social

Investigaciones que resuelven problemas concretos y fortalecen el sistema público de salud:

Nominados

  • Universidad Nacional de San Luis
  • Instituto FLENI
  • Hospital Italiano de Buenos Aires

Ganador

  • Instituto FLENI - Investigación en Neurociencias

4. Innovación en el Sector Público

Destaca iniciativas que integran salud digital, inclusión tecnológica y nuevos modelos de cuidado para mejorar el acceso en el país:

Nominados

  • Provincia de Buenos Aires – Salud Digital Bonaerense
  • Neuquén – ANDES y App Mi Salud NQN
  • PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI
  • BOTI – CABA

Ganador

  • PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI

Innovación en el Sector Privado

Busca resaltar desarrollos científicos y tecnológicos que mejoran el acceso, la calidad y la eficiencia en salud:

Nominados

  • Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos
  • Hospital Italiano de Rosario – Historia Clínica Digital y Telemedicina
  • Traditum – Desarrollo tecnológico de vanguardia
  • Universidad Nacional de San Luis- Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico
  • RCTA – Innovación tecnológica eficiente y transparente
  • Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica Antirretroviral Individualizada)

Ganador

  • Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos

5. Comunicación y divulgación

Periodistas, medios y proyectos que transmiten información de salud de forma clara, responsable y accesible:

Nominados

  • Dr. Daniel López Rosetti - Telefe y multiplataforma
  • Santi Talledo - Programa Ceromiligramos
  • Mucho más que Todo – Canal MURAD
  • Tatiana Schapiro - Ciclo de Entrevistas de Salud Infobae
  • Guillermo Lobo - Todo Noticias

Ganador

  • Mucho más que Todo – Canal MURAD
Maritchu Seitún, columnista de LN Bienestar, ganó con el programa "Mucho más que Todo" en la terna Comunicación y Divulgación
Maritchu Seitún, columnista de LN Bienestar, ganó con el programa "Mucho más que Todo" en la terna Comunicación y DivulgaciónGentileza: Martín Fierro a la Salud

6. Manos que cuidan

Instituciones, organizaciones e individuos que acompañan de forma integral a quienes más lo necesitan, con compromiso social y emocional:

Nominados

  • ONG Cuerpo y Alma
  • UNICEF Argentina
  • Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario + Fundación de Apoyo

Ganador

  • ONG Cuerpo y Alma

7. Empresas con sentido

Empresas, cooperativas y espacios productivos que impulsan prácticas responsables y solidarias, generando impacto positivo en la salud y el bienestar de la comunidad:

Nominados

  • Roche Argentina – Programa “Más Cerca”
  • Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”
  • OSDE – Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”
  • Swiss Medical – Campaña “Swilina”

Ganador

  • Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”

8. Capitales que transforman

Laboratorios y farmacéuticas que invierten en innovación, producción local y acceso a la salud con impacto social:

Nominados

  • Laboratorios Richmond – Planta de biotecnología en Pilar
  • Adium – Inversión en planta de San Juan
  • Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida
  • Gador – Nueva planta de oligonucleótidos y acceso a tratamientos para FQ y AME

Ganador

  • Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida

9. Cobertura de valor

Orientado a programas innovadores de obras sociales y prepagas que fortalecen la cobertura médica, la prevención y el vínculo con sus afiliados:

Nominados

  • HOMINIS – Programa de automatización de procesos
  • Galeno – Planes inclusivos con foco en salud preventiva
  • OSUTHGRA / UTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores
  • APROS – Programa “APROSS + Cerca”

Ganador

  • APROS – Programa “APROSS + Cerca”

10. Industria que alimenta

Empresas y proyectos que vinculan la producción de alimentos con una nutrición responsable, accesible y con impacto social:

Nominados

  • Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”
  • Mastellone Hermanos S.A – Campaña “Día Mundial de la Leche”
  • Zafrán – Modelo de triple impacto

Ganador

  • Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”

11. Pacientes protagonistas

Personas que transforman el dolor en acción, visibilizan realidades y construyen esperanza:

Nominados

  • Proyecto Sirenas – Agostina Bisio
  • Fundación Un Gran Día - Román Luna
  • Red de Pacientes con Cáncer de Mama – LALCEC Survivor Stories
  • Ciclo Seres Libres - Gastón Pauls

Ganador

  • Proyecto Sirenas – Agostina Bisio
Agosina Bisio (Proyecto Sirenas) ganó en la categoría "Pacientes protagonistas"
Agosina Bisio (Proyecto Sirenas) ganó en la categoría "Pacientes protagonistas"Gentileza: Martín Fierro a la Salud

12. Influencia

Profesionales de la salud que, desde lo digital, promueven el bienestar, educan con responsabilidad y acercan herramientas para una vida más sana:

Nominados

  • Dr. Facundo Pereyra
  • Dr. Conrado Estol
  • Dra. Julieta Moras
  • Gabriel Rolón

Ganador

  • Dr. Facundo Pereyra
El Dr. Facundo Pereyra se llevó el último galardón de la noche
El Dr. Facundo Pereyra se llevó el último galardón de la nocheGentileza: Martín Fierro a la Salud
Los ganadores con sus respectivas estatuillas
Los ganadores con sus respectivas estatuillasGentileza: Martín Fierro a la Salud
Por Victoria Vera Ziccardi
salud
