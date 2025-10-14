Alerta por la suba de casos de fiebre amarilla en la región: en la Argentina la vacuna ya no es gratuita
La Sociedad Argentina de Infectología, entre otros referentes sanitarios, reclama que la inoculación recupere su estatus para evitar el crecimiento de casos; el Ministerio de Salud responde: “El Estado no puede subsidiar ese privilegio”
- 6 minutos de lectura'
Una alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) preocupa a los especialistas. Y es que solo en el mes de mayo se reportaron 235 casos confirmados y 96 muertes por fiebre amarilla en cinco países de la Región de las Américas (un área que comprende América del Norte, Central, del Sur y del Caribe).
Si bien en la Argentina no hay casos autóctonos desde 2009 y el último ingreso fue de viajeros sin vacunar provenientes de Brasil en 2018, en el marco de este riesgo regional que se calificó como “alto”, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y otras organizaciones referentes alertaron -a través de un documento al que accedió LA NACION- por una posible propagación de la enfermedad hacia las provincias de Corrientes y Misiones.
El aviso de la OPS llega después de que el Gobierno decidiera hace menos de 60 días eliminar la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla fuera de las zonas que se consideran endémicas en el país, pese a que sí recomienda su aplicación. De esta forma, solo quienes residen en Formosa, Misiones y Corrientes y algunos departamentos de Chaco, Jujuy y Salta pueden acceder de forma gratuita a la dosis única que figura en el Calendario Nacional de Vacunación.
De esta forma, turistas o personas que viajan por trabajo o estudio a países o áreas donde esté recomendada su aplicación deben abonar de su bolsillo unos $214.000 para acceder a la inoculación. El Ministerio de Salud atribuyó la decisión a la “política de eficientización de los recursos” del Gobierno a través de “reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”. Eso se traduce, según lo detallado por escrito, en “un ahorro de US$697.566″.
“En estas zonas se realiza vacunación a los niños de 1 año y refuerzo a los 11 años. Para los habitantes de estas zonas, la vacunación está garantizada. Además, hay grupos focalizados, como fuerzas de seguridad, que prestan servicio en esas zonas y también se vacunan”, dijeron a LA NACION desde la cartera conducida por Mario Lugones y añadieron: “Pero a quienes viajan al exterior, el Estado no se las regala. Pueden vacunarse en forma privada; el Estado no puede subsidiar ese privilegio".
En relación con el creciente aumento de casos en la región, desde Salud indicaron que se monitorea la situación de forma permanente y que trabajan en un plan para “definir si hay que modificar en algo el programa de vacunación vigente”. Por ahora, esto no incluye volver a otorgar las vacunas de forma gratuita ni solicitarle a las prepagas u obras sociales que lo hagan, ya que -al no estar en el Calendario Nacional- “no tienen la obligación”.
Manifestaron, con ironía, que las jurisdicciones podrán afrontar los costos de los “subsidios para viajeros” si así lo consideran.
El reclamo de expertos
En el comunicado de expertos, también firmado por la Sociedad Argentina de Virología (SAV), Sociedad Argentina de Medicina (SAM), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), se alerta por posibles desplazamientos de “personas potencialmente virémicas” hacia áreas vulnerables, lo que puede desencadenar brotes en regiones en donde existen vectores y poblaciones susceptibles por falta de vacunación contra el virus transmitido por mosquito Aedes Aegypti, tales como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según datos de las organizaciones sanitarias, en el segundo semestre de 2024, en la Argentina se realizaron 4,1 millones de viajes de turismo interno, y el 34% tuvo como destino provincias del noreste y noroeste del país. Asimismo, durante junio de 2025, se registraron 962.000 viajes internacionales, principalmente hacia y desde Brasil. En este sentido, alertaron: “El país presenta condiciones de riesgo para desarrollar brotes de fiebre amarilla dada la extensión territorial del vector Aedes aegypti hasta la provincia de Río Negro, con la presencia de áreas ecológicamente vulnerables en regiones del NOA y NEA".
“Por todo lo expuesto, genera gran preocupación la publicación del Ministerio de Salud sobre la decisión de acotar la vacunación contra fiebre amarilla en el sistema público de salud solo a la población que reside en áreas que se consideran de riesgo en Argentina, sin tener en cuenta a viajeros que se desplazan dentro y fuera del país por motivos turísticos y de otra índole“, indicaron y expresaron: ”Solicitamos se revise esta decisión. No propiciar el acceso a una herramienta con demostrada eficacia para una enfermedad inmunoprevenible de alta letalidad implica un riesgo tanto individual como colectivo que puede y debe ser evitado“.
La respuesta de PBA
Alertados del reclamo de especialistas, desde la provincia de Buenos Aires aclararon que la vacuna contra la fiebre amarilla nunca dejó de ser gratuita en los hospitales y centros bonaerenses.
“Es uno de los tantos ejemplos en donde es muy importante tener un Estado responsable, presente, preventivo y activo. Si por alguna cuestión una persona viaja sin vacunarse, sea la razón que sea, contrae el virus de la fiebre amarilla y lo importa nuestro país, el daño en salud es muchísimo mayor y sin consecuencias medibles de lo que sería vacunar a esa persona”, consideraron fuentes de Salud provincial en diálogo con este medio.
A este mismo mensaje se sumó el titular de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, que apuntó directamente contra la administración de Lugones y lo acusó de ser un gobierno “cada vez más antivacunas” y que “no gestiona e improvisa”.
“En PBA nunca nos van a encontrar retirándonos del cuidado, de la prevención y de la inversión planificada y estratégica para el cuidado de la población bonaerense. Por ende, frente al retiro del cuidado de Nación, las vacunas -incluida la de la fiebre amarilla- seguirán siendo gratuitas“, ratificaron a LA NACION desde el ministerio y subrayaron: ”En ‘zonas de riesgo’ es obligatoria y en el resto tiene que estar la posibilidad de vacunarse. Es prevención. La vacuna en PBA es y seguirá siendo gratuita, sea el motivo por el cual esa persona quiera o tenga que vacunarse
Por otro lado, desde el gobierno porteño adhirieron a la mirada de Nación e indicaron a este medio que, por el momento, no harán más que “reforzar campañas de prevención ante síntomas compatibles”.
