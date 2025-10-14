Comenzó el paro docente en todo el país; Javier Milei se verá hoy con Donald Trump en Washington
El Indec difunde hoy la inflación de septiembre; Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía firmaron un acuerdo por la paz en Medio Oriente. Estas son las noticias de la mañana del 14 de octubre de 2025
- Milei llegó a Washington y será recibido por Trump. La comitiva argentina se hospeda en la residencia oficial de huéspedes del presidente de Estados Unidos. La reunión, que comenzará a las 14 hora argentina, se da en un momento clave, a 12 días de las elecciones legislativas. “Esperamos más apoyos, pero no entraremos en convenios, que quedarán para un poco más adelante”, señaló un funcionario del Gobierno.
- Comenzó el paro docente en todo el país. Ctera convocó a la medida en defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores de la educación, y por una nueva ley de financiamiento educativo. Se espera además una concentración frente al Congreso desde la 10 de la mañana.
- El Indec difunde hoy la inflación de septiembre. Las consultoras estiman que podría haber una leve aceleración en relación con las cifras de agosto, que había sido de 1,9% por la suba del dólar. De confirmarse las proyecciones, el dato podría ubicarse entre el 2,3 y 2,5%. En la ciudad de Buenos Aires la inflación de septiembre que se conoció la semana pasada fue de 2,2% contra el 1,6% de agosto.
- La Casa Blanca difundió el acuerdo firmado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. El texto, titulado como “La declaración Trump por la paz”, tiene entre sus objetivos “desmantelar el extremismo”, “evitar futuros conflictos” y que se consagre un diálogo sostenido en la región. Resalta que el compromiso adoptado por las naciones se traduce en algo verdaderamente histórico, que pone fin a dos años de profundo sufrimiento y pérdida.
- Hamas ejecuta rivales en Gaza y deja más de 30 muertos. El grupo terrorista ejecutó a varios palestinos, al acusarlos de estar implicados en conflictos internos entre facciones y clanes locales, o sospechados de traición y de mantener vínculos con entidades extranjeras. Las ejecuciones fueron ante una multitud, incluidos niños.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
