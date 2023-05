Alerta por nevadas intensas: en Mendoza, siguen varados unos 4000 turistas chilenos

escuchar

MENDOZA.- Miles de chilenos siguen esperando en esta provincia para volver a su país, con los bolsos y vehículos llenos de mercadería. Por las intensas nevadas en la alta montaña, a ambos lados de la Cordillera de los Andes, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde el domingo pasado, lo que generó que más de 1500 vehículos, y más de 1500 camiones quedaran “varados”, con la expectativa de que hoy se habilitaría el cruce. Sin embargo, las precipitaciones níveas, que aún continúan en la zona fronteriza, con temperaturas bajo cero, impiden que se habilite el tránsito, a pesar del trabajo de despeje de la ruta, y no se descarta que mañana, al menos hasta el mediodía, continúe el mal tiempo, indicaron a LA NACIÓN fuentes de Gendarmería Nacional.

Durante la tarde del viernes o la mañana del sábado podría abrirse la “ventana” para que los ciudadanos chilenos puedan regresar a sus casas, con la advertencia de que el domingo a la noche vuelvan las nevadas. Hay quienes llegaron a Mendoza en ómnibus, por lo que cambiaron sus pasajes para hoy, pero tuvieron que modificar sus planes una vez más, con la esperanza de poder retornar el fin de semana. Vale aclarar que desde la semana pasada en ambos países se informó, de manera constante, acerca de las inclemencias climáticas y los riesgos a los que se exponían los viajeros si no emprendían a tiempo el viaje de regreso.

“Se mantiene el cierre preventivo durante el día 25 de mayo a la transitabilidad internacional del Paso Cristo Redentor. Solicitamos a la comunidad entender que es un evento meteorológico que genera inseguridad en el tránsito”, indicaron a este medio desde la Coordinación Operativa de Frontera. Además, por el mal tiempo, también permanecen cerrados los pasos Pehuenche, en Malargüe, y Agua Negra, en San Juan, el que también concluye este viernes la temporada de cruce.

Quejas

“Los camiones están parados en diferentes lugares a la espera de la apertura del paso Cristo Redentor. El tiempo no está bueno porque la nevada es persistente y la acumulación de nieve no permite la circulación segura”, indicó Ricardo Squartini, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam. Y agregó: “Seguimos con la misma infraestructura, no se ha mejorado en nada hasta el momento ya que todo es igual que en años anteriores, y, además el deterioro del paso del tiempo se hace notar”. El dirigente mostró su malestar y preocupación por los trabajadores al volante que llegan de Brasil, Uruguay y Paraguay, los que buscan estar lo más cerca de la montaña, en los playones oficiales, para cuando se habilita el paso, ya que el plazo de apertura puede ser por poco tiempo. El problema es que, por ejemplo, en la Destilería de Luján de Cuyo, a pocos kilómetros de la capital, “en una playa que hace de pulmón, los choferes no tienen dónde higienizarse ya que no hay baños”, más allá de que llevan sus provisiones para estas contingencias.

Las tareas de despegue en la ruta

Por su parte, en zona cordillerana, en la localidad de Uspallata, se encuentran más de 900 camioneros, apostados en el Área de Control Integrado (ACI) . Así, el resto de los choferes se encuentran esperando en zonas más urbanas e, incluso, en el límite con San Luis, en la zona de Desaguadero.

Mientras, son más de 4000 los chilenos, en más de 1500 autos, sin contar los choferes del transporte de carga, que tuvieron que recalcular sus gastos e, incluso, recibir remesas desde su país, para poder costearse la estadía en la provincia, lo que permitió mantener más activo el sector turístico durante este fin de semana extralargo. De hecho, por estas horas, el Gran Mendoza registra más del 95% de ocupación en las plazas disponibles, según datos de la Cámara de Turismo provincial. A esto se suma, no solo las visitas de argentinos por los feriados, sino la presencia de varias delegaciones de selecciones de fútbol que participan del Mundial sub 20, ya que Mendoza es una de las principales sedes en la Argentina.

Los chilenos, por caso, son quienes vienen cada semana, desde hace un par de meses, a realizar compras “exprés”, al aprovechar el cambio diferencial a su favor con el dólar. De hecho, una buena porción de visitantes suele venir por el día, por lo que el pernocte del resto de los turistas trasandinos no supera las dos jornadas. Es más, ya no solo ingresan a la provincia los fines de semana, cuando suelen superar las 15.000 visitas, sino que se da durante los días hábiles. Así, es común encontrarse en los principales hipermercados y centros de consumo masivo con una importante cantidad de turistas chilenos que cargan sus changuitos, sobre todo con alimentos y productos de higiene y perfumería, tal como contó LA NACIÓN días atrás, incluso aprovechando los bajos precios en otros rubros y servicios.

