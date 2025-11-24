Avanza un frente con fuertes vientos: estas son las tres provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta de color amarillo por el avance de un frente con fuertes vientos que se desplazarán desde el sector norte, afectando varias provincias.

Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada.

Lunes primaveral en el AMBA

Las tres provincias bajo alerta amarilla por fuertes vientos, según el SMN

El tiempo en la Argentina: region por region

El aviso por fuertes vientos del SMN rige en Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Estas zonas se verán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera local.

Cómo estará el clima en el AMBA

El clima en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas agradables durante la tarde con una máxima de 26°C y nubosidad variable. A la noche, el termómetro marcará un descenso y se ubicará en 20°C.

Pronóstico del SMN para la semana en la ciudad de Buenos Aires

Las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana. El martes se prevé una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18C; mientras que el miércoles se estima una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 20°C.

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por fuertes vientos