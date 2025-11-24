Avanza un frente con fuertes vientos: estas son las tres provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional desde el norte y afectará a varias ciudades; las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta de color amarillo por el avance de un frente con fuertes vientos que se desplazarán desde el sector norte, afectando varias provincias.
Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada.
Las tres provincias bajo alerta amarilla por fuertes vientos, según el SMN
El aviso por fuertes vientos del SMN rige en Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Estas zonas se verán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera local.
Cómo estará el clima en el AMBA
El clima en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas agradables durante la tarde con una máxima de 26°C y nubosidad variable. A la noche, el termómetro marcará un descenso y se ubicará en 20°C.
Las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana. El martes se prevé una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18C; mientras que el miércoles se estima una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 20°C.
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por fuertes vientos
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
