AMBA: sorpresa y malestar entre los usuarios por el aumento del boleto de colectivo

Desde la medianoche, las tarifas de los colectivos que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron un nuevo aumento, el primero de los tres tramos que redondearán un total de 21,5% en julio próximo. La medida impacta en aquellas líneas que conectan la ciudad con las localidades bonaerenses ubicadas hasta 50 kilómetros, con un mínimo de $397 y un máximo de $544. En los principales centros porteños de transporte, causó resquemor entre algunos usuarios y sorpresa en otros, que no estaban al tanto. Los más asiduos, lamentaron la necesidad de tener que sacar cuentas otra vez para hacer rendir el sueldo hasta fin de mes.

El aumento llegará hasta julio próximo; en total será del 21,5% Ricardo Pristupluk

“Sí, escuché en el noticiero”, dice Daniela Acosta, de 51 años y empleada en una empresa de limpieza, mientras espera la llegada la línea 53 para ir a Barracas en uno de los metrobuses de Estación Constitución. Todos los días viene de Solano, donde toma el 173 a Puente Gerli y de ahí el tren a la Capital. Después de Barracas, debe ir a Núñez. “Son seis colectivos por día. Antes de este aumento, la mitad de mi sueldo ya se me iba en el boleto”, lamenta. Y completa: “La verdad es que me enoja porque no llegamos [a fin de mes]. Por lo menos yo no llego. Si vamos al caso, casi todos los meses vienen aumentando. Y la verdad que no llegamos, por lo menos yo no llego”.

En la parada del 9, a unos metros está Ramón Gustavo Gamarra, de 55 años y empleado monotributista. “Me tomo unos tres transportes por día: un colectivo que pasa por mi casa en Varela, el tren hasta Constitución y este hasta Retiro”, explica. En su caso, el costo del boleto al mes le impacta en un cuarto de su sueldo. “Sí, aproximadamente. A veces más, pero aproximadamente un cuarto”, responde. Sobre su postura en cuanto al aumento, es escéptico. “Si se puede pagar y es necesario, está bien, pero viste el tema de los subsidios y todo eso, que se lo llevan los empresarios, que son todos iguales. Mejor no hablo”, completa.

El incremento tuvo lugar a partir de la resolución 28/2025, firmada por el nuevo secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, este jueves en el marco del “plan de reordenamiento tarifario público” y el cambio en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el Gran Buenos Aires, que acumuló una inflación del 30,5% entre julio de 2024 y este último abril de 2025. A partir del 18 de junio, el segundo incremento llevará el boleto mínimo de los colectivos del AMBA (trayectos de 3 km) a $424, mientras que la máxima (más de 27 km) trepará a $582. Por último, a partir del 16 de julio la tarifa más baja será de $451 y de $618 la más alta.

“No me importa nada, yo trabajo”, responde seco al pasar un joven de veinticinco, en la parada de la línea 12 en dirección a Palermo. En la cola del 129, varios no tienen opinión formada al respecto. “No, no sé qué decirte”, dice una mujer junto a su pareja. “Prefiero no opinar”, agrega. Otro muchacho, por su parte, asegura que no estaba al tanto. “Recién me entero”, reconoce más atrás en la fila.

La decisión de elevar los boletos de los colectivos tiene lugar, por otro lado, una semana después de que el gobierno nacional desactivara un paro del sector tras homologar el acuerdo salarial al que llegaron la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cinco cámaras empresarias que administran las unidades que circulan por el AMBA. La negociación, llevada adelante por la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, contempló que desde el 1° pasado el salario básico conformado para los choferes se elevara a $1.270.000 y desde el 1° de junio sea de $1.300.000. A su vez, se validó que los viáticos y el reintegro de gastos sea de $9300 desde este mes y de $9700 a partir del próximo.

Según Selene, que tiene 24 años y se dedica a hacer trabajos de techista, “el aumento está remal” y hace foco en la discusión en relación a los salarios. “Para nosotros siendo trabajadores, que vivimos el día a día, que viajamos en colectivo, el problema mayor es que no te aumentan el sueldo y todo esto nos afecta a nosotros al bolsillo”, critica en diálogo con LA NACIÓN. Para amortiguar los gastos, esta vecina del sur porteño cuenta que debió sacar el boleto estudiantil. “Estoy estudiando Administración y ahora me estoy yendo a una entrevista de trabajo”, añade.