Anuncian Apagón Meteorológico Nacional en la Argentina: a qué hora y a quiénes afectará

Los delegados gremiales del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la realización de un Apagón Meteorológico Nacional con el objetivo de visibilizar la situación contractual. La medida implica la suspensión total de la información oficial sobre el estado del tiempo y las advertencias climáticas en los canales de comunicación habituales.

En diálogo con un móvil de LN+, empleadas del SMN brindaron información sobre la medida de fuerza. La protesta tendrá lugar el viernes 24 de abril, donde el cese de la difusión de información climática comenzará a las 5 de la mañana y las 12 del mediodía.

Los integrantes del organismo técnico informaron que la protesta responde a la posible baja de contratos en la planta estatal. En diálogo con un móvil de LN+, empleadas del Servicio Meteorológico Nacional brindaron detalles sobre el alcance de la protesta.

Apagon meteorologico

“No es válido porque si vos tomas que el dato es la materia prima nuestra, no es un complemento, es materia prima. Entonces, no podés cortar la materia prima, por la cual luego desarrollás un sistema de alerta robusto, que va a dejar de ser robusto porque no tenés datos, un pronóstico robusto que va a dejar de serlo porque no tenés datos, y la infinidad de productos que nos atravesan la vida diaria, la navegación marítima, fluvial, los vuelos”.

En este contexto, los trabajadores remarcaron que la información climática resulta vital para la planificación económica: “El impacto que tiene en lo económico en el sector agropecuario con nuestros informes. Entonces, cortar una materia prima no es un complemento”.

Asimismo, os trabajadores advirtieron sobre la gravedad de la situación actual y la posibilidad de nuevas protestas si no existe una respuesta oficial.

“Si recordamos un poco nuestra historia, el servicio nunca vio la necesidad de llamar a un paro. El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza. Entonces, si no hay, no se revierte esta situación y no solamente continuaremos con el paro del 24, sino lo continuaremos con distintos paros y lo estamos haciendo saber a toda la población”, concluyó.