Anuncian la eliminación temporal a las retenciones de granos para que ingresen dólares; Javier Milei viaja a EE.UU.
Además, el Presupuesto 2026 mantiene el ajuste; subió el consumo masivo en agosto; el combinado Mundo ganó la Laver Cup por tercera vez. Estas son las noticias de la mañana del lunes 22 de septiembre de 2025
LA NACION
- El proyecto de presupuesto 2026 que presentó Javier Milei al Congreso revela que el ajuste se mantendrá firme. Estipula una leve suba del gasto público del orden del 5,9% respecto de este año. Pero no se prevén refuerzos para las jubilaciones, persistirían los recortes en algunos programas sociales y subirían las tarifas eléctricas y de gas, aunque se aflojaría el torniquete sobre los fondos a las provincias y las obras públicas, sobre todo las de vialidad.
- El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre. La decisión alcanza a la soja, el maíz, el trigo y el girasol, entre otros cultivos. Busca que el campo acelere el ingreso de divisas para robustecer las reservas del Banco Central, que la última semana vendió 1100 millones de dólares por la tensión cambiaria.
- Altas fuentes del Gobierno confirmaron a LA NACION que se iniciaron contactos con el gobierno estadounidense para explorar las posibilidades de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos ante la “inestabilidad importante” de los mercados locales. El Presidente, quien reveló el viernes pasado las gestiones “muy avanzadas” con el Tesoro, viaja a esta ciudad para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dará su discurso el miércoles.
- En agosto el consumo masivo subió 4% frente al mismo mes del año anterior, pero cayó 1,9% respecto de julio. Aun así, en el acumulado del año registra un avance de 1,2%. Los kioscos retrocedieron 4,4% frente a julio, seguidos por farmacias (-2,6%), autoservicios independientes (-2,2%) y mayoristas (-0,9%). En cambio, el comercio electrónico creció 5,2% en la comparación mensual y los supermercados de cadena, 2,2%.
- El equipo Mundo conquistó su tercer título de la Laver Cup al derrotar al de Europa por un global de 15-9, con un triunfo final del estadounidense Taylor Fritz frente al alemán Alexander Zverev. El californiano, número 5 de la ATP, superó al tercero del ranking, apoyado por sus compatriotas en Chase Center de San Francisco.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
