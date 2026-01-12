Apagaron 22 de los 32 incendios en Chubut; reportan 500 muertos y 10.000 detenidos por la represión en Irán
Además, las ventas en comercios minoristas cayeron 5,2% en diciembre interanual; Donald Trump ahora va por Cuba; Barcelona ganó la Supercopa española. Estas son las noticias de la mañana del lunes 12 de enero de 2026
- En Chubut siguen trabajando para controlar el fuego. El Gobierno confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en la provincia están completamente extinguidos como parte del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia. El gobernador de Chubut dijo que pese a que las precipitaciones ayudaron, no hay “margen para relajarse, ya que hay focos activos”.
- Las ventas en comercios minoristas cayeron 5,2% en diciembre interanual. Registraron ocho meses en baja, pero el acumulado de todo el año cerro con un crecimiento del 2,5%. Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales: el único que logró sostener una variación positiva fue ferretería, materiales eléctricos y de construcción, con una suba del 0,8%.
- Donald Trump lanzó una advertencia a Cuba. El presidente estadounidense aseguró que Venezuela ya no va al proveer petróleo a la isla. “Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, dijo el mandatario. Marco Rubio, el Secretario de Estado norteamericano, ya había declarado que el gobierno de la isla tenía que estar preocupado.
- Reportan 500 muertos y 10.000 detenidos por la represión en Irán. Activistas de derechos humanos temen que el número de víctimas sea aún mayor. El régimen islámico advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían objetivos legítimos si Estados Unidos usara la fuerza para proteger a los manifestantes, que comenzaron a protestar el 28 de diciembre por el colapso del rial iraní y por la crisis económica.
- Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España. Le ganó 3 a 2 al Real Madrid y se quedó con el primer título de 2026. La final se disputó en Arabia Saudita: el Barca se quedó con la copa gracias a dos goles de Raphinha y uno de Lewandowski.
