Supercopa de España: Barcelona y Real Madrid marcaron ¡tres goles en cuatro minutos del tiempo de adición!

Una locura se vivió en los últimos instantes del primer tiempo de la final de la Supercopa de España que se juega en Yedá. Barcelona le ganó 3 a 2 a Real Madrid y se consagró campeón, pero la definición tuvo ¡tres goles en cuatro minutos! Estos tres tantos fueron marcados en el tiempo añadido del cierre del primer tiempo, más allá de que el juez sólo había agregado tres más.

Raphinha marcó el 1 a 0 para el Blaugrana a los 36 minutos. Una gran definición del brasileño para anotar el primer tanto de la final. Cuando el reloj marcó los 45, el árbitro del partido José Luis Munuera Montero adicionó tres minutos más y fue cuando llegó el aluvión.

RAPHINHA OPENS THE SCORING IN THE SPANISH SUPERCOPA 🔥 pic.twitter.com/CDKLXj2ctK — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

A los 47, Vinicius trasladó por la izquierda. Cuando se le puso Jules Koundé adelante, lo llevó hasta el borde del área y lo dejó atrás con una gambeta. También dejó en el camino a Pau Cubarsí. Una vez que no tuvo oposición, definió con un remate cruzado y bajo para el 1 a 1. Con este tanto, el atacante rompió una racha de 99 días sin convertir. Su último grito había sido el 4 de octubre en el triunfo 3 a 1 ante Villarreal por la liga. En ese momento, parecía que el primer tiempo se cerraba en igualdad. Sin embargo, faltaba más...

VINI JR. NUTMEGS KOUNDE AND FINISHES TO EQUALIZE FOR REAL MADRID! INSANE GOAL 😳😳😳 pic.twitter.com/zHh9OBD35z — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

Dos minutos después, a los 49, Barcelona volvió a atacar y Pedri habilitó por el medio a Robert Lewandowski. Gran control del polaco, que la pinchó por arriba de Thibaut Courtois. La pelota dio en el palo e ingresó para el 2 a 2, ante la protesta de todos los jugadores de Real Madrid entendiendo que el partido se debía haber terminado un minuto antes.

WHAT IS GOING ON 😱😱😱



BARCELONA 2-2 REAL MADRID!



TAKE A DEEP BREATHE!! pic.twitter.com/zzH5bD5f01 — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

Pero Munuera Montero dispuso seguir y los de la capital española salieron con todo. Tras una acción ofensiva del equipo de Xabi Alonso, la pelota se fue al tiro de esquina. En ese momento, el juez no finalizó la primera parte, algo que podría haber hecho en ese momento que el cronómetro ya marcaba los 51.

Tras un córner desde la izquierda por parte de Rodrygo, Dean Huijsen ganó en las alturas. Raphinha salvó de cabeza de manera impresionante, cuando parecía que la pelota se metía. El rebote le quedó a Gonzalo García, que no pudo darle de zurda y cayéndose le dio con la derecha y puso el 2 a 2 para un frenético cierre de la primera etapa.

WHAT IS GOING ON 😱😱😱



BARCELONA 2-2 REAL MADRID!



TAKE A DEEP BREATHE!! pic.twitter.com/zzH5bD5f01 — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

En la segunda parte, hubo que esperar hasta los 28 minutos. Fue una gran combinación, Lamine Yamal jugó con Dani Olmo, que la dejó pasar. recibió Ferran Torres, que tocó con Dani Olmo. El media punta le devolvió la pared, pero Olmo la dejó pasar y le quedó a Raphnina. El brasileño se acomodo y patinándose con el pie de apoyo le pegó al arco. La pelota la desvió Raúl Asencio y se metió para que sea el 3 a 2.

RAPHINHA DOUBLE TO GIVE BARCELONA THE LEAD!



Catch the finish on ABC! pic.twitter.com/31hRTpkwSh — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

En el minuto 46, Frenkie de Jong vio la roja y el Blaugrana se quedó con uno menos hasta el final. A los 50, Real Madrid tuvo la posibilidad de estirar la definición, pero no logró llegar a la igualdad primero con el remate de Álvaro Carreras que detuvo Joan García y luego con el cabezazo de Asencio que también atajó el arquero rival. Finalmente, Barcelona se consagró súper campeón de España y logró defender el título.

Con esta conquista, el equipo Catalán alcanzó las 16 supercopas (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026), y dejó a Real Madrid en 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024).