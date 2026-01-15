Ola de calor en la ciudad: hasta cuándo durará

Las altísimas temperaturas que afectan el área metropolitana de Buenos Aires ya no solo son motivo de padecimiento y de conversación cotidiana de los habitantes que no encuentran alivio ni durante la noche, con un descanso interrumpido por el agobio. Ahora, pasaron a los registros oficiales: los meteorólogos confirman que la ciudad de Buenos Aires ingresó desde ayer en la primera ola de calor del verano.

Un evento de este tipo se define cuando las marcas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad. Para la Capital deben cumplirse dos condiciones cada jornada: una mínima superior a 22°C y una máxima mayor a 32,3°C.

Así sucedió lunes, martes y miércoles, lo que dejó dentro de los parámetros formales a la ciudad en una ola de calor, la primera de este verano. “Ayer se cumplieron tres días consecutivos con temperaturas por encima de los umbrales necesarios, con lo cual estamos ante la primera ola de calor de la temporada, de acuerdo con la definición oficial del Servicio Meteorológico Nacional”, confirmó el meteorólogo Christian Garavaglia, jefe de redacción en Meteored Argentina.

Calor agobiante en las calles porteñas Santiago Filipuzzi

Ayer ya lo había anticipado la vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, en la red X. “Con este dato de temperatura, y suponiendo que no pase nada que descienda por debajo de los 22°C, CABA ya está en su primera ola de calor de la temporada”, tuiteó. Se refería al dato de las 13 horas, cuando el termómetro marcó 32,4°C y la sensación térmica ascendía a 34,6°C.

“Durará hasta hoy seguramente, cuatro días con temperaturas bastante altas en el AMBA. Si bien es cierto que en diciembre hubo marcas mucho más elevadas (hasta 39,2 °C el último día del año), estadísticamente no se consideró ola de calor" agregó Garavaglia en diálogo con LA NACION.

La seguidilla de días asfixiantes se terminará “por el recambio de masa de aire que va a producirse. Si bien hoy habría chaparrones y tormentas aisladas, esto es la consecuencia del ingreso de una masa de aire más templada a la región, que moderará las temperaturas máximas a valores de 27°C a 28°C para mañana, con vientos del sudeste", continuó el especialista.

Y agregó: “Este es el segundo frente frío que transitará Buenos Aires en la semana. Resta un tercero el domingo, que hará bajar aun más las temperaturas, a valores mínimos del orden de 15°C en la mañana del próximo lunes".

Sombreros en busca de algo de reparo Santiago Filipuzzi

Pero hoy todavía habrá que transitar una jornada muy cálida. El SMN prevé una mínima de 25 grados y una máxima de 33 grados, en una jornada parcialmente nublada, con probables tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

En ese sentido, rige todavía una alerta naranja por altas temperaturas para la Capital. Esto significa que el calor podría representar un riesgo significativo para las personas, los bienes y el ambiente.

El gobierno porteño recordó las principales recomendaciones ante estos fenómenos:

1) Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 10 y las 17 horas.

2) Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comé liviano, sobre todo frutas y verduras.

3) Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.

4) Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los chicos menores de 5 años.

5) Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados.

6) Prestarle atención a los síntomas del golpe de calor: