Así armaban bombas molotov frente al Congreso: encapuchados, piedras e incidentes por la reforma laboral

Mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos. Imágenes captadas por canales de televisión y difundidas en redes sociales mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes.

Los primeros enfrentamientos se produjeron cerca de las 15.30 sobre Rivadavia, cuando un sector de manifestantes —muchos de ellos encapuchados— comenzó a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.

Reforma laboral: enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso

En ese contexto, las cámaras de televisión registraron una secuencia que marcó uno de los momentos más tensos de la tarde. En medio de los disturbios, un grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar bombas molotov.

Las imágenes muestran cómo manipularon botellas y líquidos inflamables antes de arrojarlas en dirección a las fuerzas de seguridad. Tras el lanzamiento de los artefactos incendiarios, los uniformados intensificaron el uso de hidrantes y gases para intentar frenar la escalada.

Manifestanates arrojan bombas molotov

Otros registros audiovisuales difundidos a lo largo de la tarde evidenciaron el deterioro del clima en la zona. Cerca de las 15.50, se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras de fondo se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta.

En paralelo, distintos videos captaron a personas rompiendo veredas y desprendiendo baldosas para utilizarlas como proyectiles, así como el lanzamiento de botellas y piedras hacia el vallado policial.

Entre las 16 y las 17, parte de los manifestantes comenzó a retirarse del lugar, mientras otros continuaban protagonizando los disturbios. Para las 17.30, la circulación vehicular sobre la avenida Rivadavia −donde se originaron los disturbios− parecía estar restablecida. Sin embargo, a las 18.20, se produjo un nuevo foco de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que duró un par de minutos.

Nuevos incidentes en el Congreso: manifestantes tiran vallas y arrojaron piedras

Según fuentes consultadas por LA NACION, tras la desconcentración de la marcha, se reportaron al menos 15 detenidos y 40 demorados por parte de la Policía de la Ciudad. “Los detenidos agredieron a agentes de las fuerzas de seguridad y provocaron daños en el espacio público”, justificaron desde la Policía porteña.

Durante los disturbios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se valió de las redes sociales para advertir a quienes los protagonizaron. “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias.Seguridad y orden”, escribió en un primero posteo en la plataforma X.

Y sumó para cerrar, en un segundo tuit: “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados.Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.