Reforma laboral: enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso

Cerca de las 15.30, un grupo comenzó a arrojar palos, piedras y molotov contra integrantes de las fuerzas; Gendarmería respondió con hidrantes y gas lacrimógeno

Mientras se debate la reforma laboral en el Senado, se producen enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso
Mientras se debate la reforma laboral en el Senado, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso, donde la CGT y otros movimientos protestan en contra del proyecto.

Cerca de las 15.30, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a arrojar palos y piedras contra integrantes de las fuerzas, que se resguardaban detrás de sus escudos y de un vallado que se había instalado en la zona horas antes. Gendarmería respondió a las agresiones con hidrantes, gas pimienta y lacrimógeno.

Distintas señales de televisión lograron captar uno de los momentos más álgidos de la riña: un pequeño grupo de hombres levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas molotov, que lanzaron a los uniformados. Una vez más, los agentes de las fuerzas de seguridad intentaron detener el avance con hidrantes.

Cerca de las 15.50, un manifestante escribió “No a la reforma laboral” sobre Yrigoyen. De fondo se escuchaban estruendos y cánticos como “que se vayan todos”. Se podía observar además a algunos autoconvocados alejándose del lugar. A las 16, las cámaras captaron a personas rompiendo veredas y lanzando botellas.

En medio de los disturbios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló en X: “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay 2 detenidos por agredir al personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería heridos y 1 de la Policía Federal”.

Y advirtió: “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”.

Luego, en un segundo tuit -a las 16.20-, amplió: “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley“.

El mismo presidente Javier Milei se pronunció también en redes sociales respecto de los enfrentamientos: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin”.

Le siguió además el ministro del Interior, Diego Santilli. “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes. Esto es lo que se termina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”.

Coronó Patricia Bullrich, actual senadora nacional y extitular de la cartera de Seguridad. “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, sostuvo. Y completó: “La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

Además de la Confederación General del Trabajo (CGT), la convocatoria reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Entre ellas se contaron agrupaciones de jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y la Unidad Piquetera, que integraban una de las columnas principales, así como partidos y espacios de izquierda como el MST, el PST y otras agrupaciones afines.

También participaron centrales sindicales y gremios de distintos sectores. Se sumaron la CTA y ATE, la UTEP y sindicatos vinculados a la CGT, junto con el sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad, que se movilizaron en el marco de la jornada de protesta frente al Parlamento.

