Mientras se debate la reforma laboral en el Senado, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso, donde la CGT y otros movimientos protestan en contra del proyecto.

Cerca de las 15.30, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a arrojar palos y piedras contra integrantes de las fuerzas, que se resguardaban detrás de sus escudos y de un vallado que se había instalado en la zona horas antes. Gendarmería respondió a las agresiones con hidrantes, gas pimienta y lacrimógeno.

Reforma laboral: enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso

Distintas señales de televisión lograron captar uno de los momentos más álgidos de la riña: un pequeño grupo de hombres levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas molotov, que lanzaron a los uniformados. Una vez más, los agentes de las fuerzas de seguridad intentaron detener el avance con hidrantes.

Cerca de las 15.50, un manifestante escribió “No a la reforma laboral” sobre Yrigoyen. De fondo se escuchaban estruendos y cánticos como “que se vayan todos”. Se podía observar además a algunos autoconvocados alejándose del lugar. A las 16, las cámaras captaron a personas rompiendo veredas y lanzando botellas.

Manifestanates arrojan bombas molotov

En medio de los disturbios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló en X: “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay 2 detenidos por agredir al personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería heridos y 1 de la Policía Federal”.

Y advirtió: “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”.

Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.



Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.



No vamos… pic.twitter.com/a4tigY0VTN — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

Luego, en un segundo tuit -a las 16.20-, amplió: “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley“.

El mismo presidente Javier Milei se pronunció también en redes sociales respecto de los enfrentamientos: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin”.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...

MAGA.

Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag — Javier Milei (@JMilei) February 11, 2026

Le siguió además el ministro del Interior, Diego Santilli. “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes. Esto es lo que se termina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”.

Coronó Patricia Bullrich, actual senadora nacional y extitular de la cartera de Seguridad. “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, sostuvo. Y completó: “La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza.



La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden.



Debatan y "ganen" en el Congreso.

En la calle, la ley y el orden se respetan. pic.twitter.com/UzidlW1xnG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 11, 2026

Además de la Confederación General del Trabajo (CGT), la convocatoria reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Entre ellas se contaron agrupaciones de jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y la Unidad Piquetera, que integraban una de las columnas principales, así como partidos y espacios de izquierda como el MST, el PST y otras agrupaciones afines.

También participaron centrales sindicales y gremios de distintos sectores. Se sumaron la CTA y ATE, la UTEP y sindicatos vinculados a la CGT, junto con el sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad, que se movilizaron en el marco de la jornada de protesta frente al Parlamento.