Así es la nueva obra con túnel, rampa y pasarela que agiliza el tráfico y beneficia a 30.000 vecinos del norte de CABA
Tras el cierre de la barrera en la calle Álvarez Thomas, avanza la construcción del nuevo paso bajo nivel en Villa Urquiza; a continuación, todo lo que se sabe de esta nueva obra
- 3 minutos de lectura'
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave para mejorar la circulación en el barrio de Villa Urquiza: el nuevo paso bajo nivel en la avenida Álvarez Thomas. Como parte de los trabajos, desde este miércoles se cerró el cruce a nivel con las vías del tren Mitre (ramal J. L. Suárez), lo que implicará cambios importantes en el tránsito de la zona.
Corte en Álvarez Thomas: cuándo y cómo será
En el marco del proyecto, se confirmó que:
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Horario: desde las 23 horas
- Lugar: cruce de Av. Álvarez Thomas y vías del ferrocarril Mitre
A partir de ese momento, el paso a nivel quedará cerrado para avanzar con la construcción del túnel vehicular.
Desvíos y alternativas para circular
Para garantizar la conectividad entre ambos lados de las vías, se habilitará un cruce provisorio, que estará ubicado en calle Miller (a 200 metros del cruce original). Allí habrá dos carriles con sentido único hacia la avenida General Paz durante todo lo que dure la obra.
En tanto, todo el tránsito deberá modificar su recorrido:
- Tránsito liviano y pesado:
- Av. Olazábal → Miller → Pedro Rivera → Galván
- Alternativa para autos:
- Av. Monroe → paso bajo nivel Pacheco
Cambios en la circulación y estacionamiento
Para ordenar el tránsito en la zona, también habrá modificaciones en las cales: Pedro Rivera (entre Miller y Galván) pasa a ser mano única hacia Galván. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en:
- Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos)
- Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos)
- Av. Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen (mano derecha hacia el sur)
Cómo será el nuevo paso bajo nivel
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura y ejecutado por AUSA, contempla una intervención de gran escala.
Datos clave de la obra:
|Característica
|Detalle
Extensión
255 metros
Ubicación
Entre Monroe y Pedro Rivera
Superficie total
10.600 m²
Carriles
2 (sentido hacia el norte)
Beneficiarios
Más de 29.000 personas
Tránsito estimado
18.000 vehículos diarios
Impacto en el tránsito y la seguridad
El nuevo túnel permitirá:
- Eliminar el cruce a nivel
- Reducir demoras por barreras bajas
- Disminuir el riesgo de accidentes con el tren
- Mejorar la frecuencia del servicio ferroviario
- Reducir emisiones por menor congestión
La obra también contempla mejoras para peatones y el entorno urbano:
- Pasarelas peatonales bajo nivel
- Rampas y escaleras accesibles
- Calles laterales para frentistas
- Nuevas veredas y mobiliario urbano
- Tareas de forestación
Para garantizar seguridad y funcionamiento , el proyecto incluye:
- Cámaras de monitoreo
- Iluminación LED de bajo consumo
- Readecuación del sistema hidráulico
- Estación de bombeo con grupo electrógeno
Este paso bajo nivel en Villa Urquiza se suma a otras obras similares en la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir accidentes y optimizar el tránsito en zonas de alta circulación.
- 1
El padre de Agostina Páez habló tras la decisión de la justicia brasileña: “Ya veremos cómo hacemos”
- 2
El cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
- 3
El regreso de los gigantes: décadas sin caza permitieron recuperar una postal que el Canal Beagle había olvidado
- 4
Ranking QS: la UBA sobresale en Artes y Humanidades y la Argentina avanza entre las universidades