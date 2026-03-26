Así es la nueva obra con túnel, rampa y pasarela que agiliza el tráfico y beneficia a 30.000 vecinos del norte de CABA

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave para mejorar la circulación en el barrio de Villa Urquiza: el nuevo paso bajo nivel en la avenida Álvarez Thomas. Como parte de los trabajos, desde este miércoles se cerró el cruce a nivel con las vías del tren Mitre (ramal J. L. Suárez), lo que implicará cambios importantes en el tránsito de la zona.

Corte en Álvarez Thomas: cuándo y cómo será

En el marco del proyecto, se confirmó que:

Fecha: miércoles 18 de marzo

miércoles 18 de marzo Horario: desde las 23 horas

desde las 23 horas Lugar: cruce de Av. Álvarez Thomas y vías del ferrocarril Mitre

A partir de ese momento, el paso a nivel quedará cerrado para avanzar con la construcción del túnel vehicular.

La obra mejorará la circulación de Villa Urquiza (Foto: GCBA)

Desvíos y alternativas para circular

Para garantizar la conectividad entre ambos lados de las vías, se habilitará un cruce provisorio, que estará ubicado en calle Miller (a 200 metros del cruce original). Allí habrá dos carriles con sentido único hacia la avenida General Paz durante todo lo que dure la obra.

En tanto, todo el tránsito deberá modificar su recorrido:

Tránsito liviano y pesado:

Av. Olazábal → Miller → Pedro Rivera → Galván

Alternativa para autos:

Av. Monroe → paso bajo nivel Pacheco

Cambios en la circulación y estacionamiento

Para ordenar el tránsito en la zona, también habrá modificaciones en las cales: Pedro Rivera (entre Miller y Galván) pasa a ser mano única hacia Galván. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en:

Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos)

Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos)

Av. Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen (mano derecha hacia el sur)

Con la obra, se tuvo que cortar varias calles de la zona (Foto: GCBA)

Cómo será el nuevo paso bajo nivel

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura y ejecutado por AUSA, contempla una intervención de gran escala.

Datos clave de la obra:

Característica Detalle Extensión 255 metros Ubicación Entre Monroe y Pedro Rivera Superficie total 10.600 m² Carriles 2 (sentido hacia el norte) Beneficiarios Más de 29.000 personas Tránsito estimado 18.000 vehículos diarios

Impacto en el tránsito y la seguridad

El nuevo túnel permitirá:

Eliminar el cruce a nivel

Reducir demoras por barreras bajas

Disminuir el riesgo de accidentes con el tren

Mejorar la frecuencia del servicio ferroviario

Reducir emisiones por menor congestión

La obra también contempla mejoras para peatones y el entorno urbano:

Pasarelas peatonales bajo nivel

Rampas y escaleras accesibles

Calles laterales para frentistas

Nuevas veredas y mobiliario urbano

Tareas de forestación

La Ciudad apuesta a grandes obras de vialidad (Foto: GCBA)

Para garantizar seguridad y funcionamiento , el proyecto incluye:

Cámaras de monitoreo

Iluminación LED de bajo consumo

Readecuación del sistema hidráulico

Estación de bombeo con grupo electrógeno

Este paso bajo nivel en Villa Urquiza se suma a otras obras similares en la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir accidentes y optimizar el tránsito en zonas de alta circulación.