Así fue el momento de la explosión en el polígono de Ezeiza

Un nuevo video compartido por LN+ mostró el momento exacto de la explosión en el Polígono Industrial Spegazzini, en el partido de Ezeiza.

El fuerte estruendo conmocionó a los vecinos de la ciudad bonaerense y causó que se rompieran ventanas, cayeran muebles y haya desprendimientos en viviendas de la zona. En el lugar de la detonación se registraron 24 heridos, de los cuales ocho fueron trasladados a hospitales.

La nueva grabación publicada por LN+ deja ver el momento en el que se inicia la explosión. Varios empleados se encontraban trabajando en las inmediaciones del polígono cuando, de repente, a las 20.54 aparece una enorme luz roja que comienza a tomar todo.

Vista aérea de la explosión en una empresa de productos químicos [e]STR - XinHua

La onda expansiva se ve un segundo después, cuando sacude a los trabajadores y mueve los árboles en la zona. La onda llegó hasta la casa del intendente, a un kilómetro.

Rápidamente todo se tiñó de rojo y el suelo se llenó de una capa de humo. Todos empezaron a correr a máxima velocidad, incluso algunos que manejaban camiones y otros vehículos huyeron en ellos. Los fuertes colores y el brillo de la llamarada acaparó toda la visión por varios minutos, mientras quienes estaban en la zona intentaban huir. Todo mientras el humo continuaba subiendo.

La explosión se generó en un predio abierto y sin perímetros donde funcionan petroquímicas, del otro lado de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, frente al Polo Industrial. Las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

