Así funcionan los supermercados hoy, miércoles 31 de diciembre

Con la llegada del último día del año, muchos ciudadanos se preguntan como operaran los servicios este 31 de diciembre. Los supermercados operan con horarios especiales y limitaciones en todo el país, ya que los horarios de atención se verán reducidos con el correr del día.

¿Qué horarios tienen los supermercados este 31 de diciembre?

Varios supermercados permanecerán con horario reducido durante el 31 de diciembre, algunos abren hasta las 18 horas. En tanto, las cadenas cierran sus sucursales al público durante el 1° de enero, ya que se trata de un feriado nacional inamovible.

Los supermercados permanecerán con horario reducido el 31 de diciembre Daniel Basualdo

Bancos y administración pública: sin atención presencial

La administración pública mantiene sus oficinas cerradas en todo el país tanto hoy como mañana. El Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el otorgamiento de asueto al personal de la Administración Pública Nacional, tanto el 31 de diciembre y el 1° de enero.

Los bancos informan en sus sitios que no hay operatoria el 31 de diciembre y el 1° de enero de 2026. Los usuarios pueden operar a través de los canales electrónicos. Los sistemas de home banking, banca móvil y cajeros automáticos tienen disponibilidad para realizar transacciones y retirar dinero.

Los cajeros automáticos funcionaran con normalidad el 31 de diciembre [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cómo funcionará el servicio de transporte el 31 de diciembre y el 1° de enero

Las líneas de colectivos funcionan con normalidad hasta la tarde del 31 de diciembre. Luego de ese momento, se reduce la frecuencia de horarios y unidades. El servicio opera con la frecuencia de un día feriado durante el 1° de enero.

El Subte y el Premetro opera con un cronograma especial. El 31 el servicio funciona de 6 a 22 horas y el 1° de enero lo hace de 8 a 22 horas. Los usuarios pueden consultar en detalle el funcionamiento de cada línea en el sitio oficial de Emova.

Los trenes operan con cronograma de sábados el 31 de diciembre, con una notoria reducción de frecuencia y horario del último tren en horas de la tarde. El 1° de enero, en cambio, los trenes funcionan con esquema de feriados y el último servicio se presta a las 21 horas.

El funcionamiento de los subtes el 31 de diciembre y 1 de enero FABIAN MARELLI

Reglas para estacionamiento y peajes en CABA el 31 de diciembre y el 1° de enero

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementa reglas específicas para el estacionamiento vehicular durante estas jornadas festivas para facilitar la movilidad de los vecinos.

Permiten el estacionamiento sobre las avenidas y calles donde rige la prohibición los días hábiles de 7 a 21. La prohibición se mantiene vigente las 24 horas en pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías.

Durante el 31 de diciembre está permitido el estacionamiento sobre las avenidas y calles donde rige la prohibición los días hábiles de 7 a 21 Rodrigo Néspolo

Los peajes funcionan con el esquema de fin de semana. La hora pico se ubica en el horario de 11 a 15 con sentido a la provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21 con sentido al centro.

Servicios en cementerios porteños

Las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta tienen lugar de 7.30 a 14 horas a destino. El ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue el mismo esquema. La recepción del último trámite ocurre a las 13 horas, y la última inhumación comienza a las 13.30 horas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.