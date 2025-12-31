Aumenta la luz desde enero; Javier Faroni deberá declarar ante la Justicia por presuntos desvíos de fondos de la AFA
Además, hubo un corte masivo de luz en el Conurbano en la madrugada; se patentaron 600.000 vehículos este año. Estas son las noticias de la mañana del 31 de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno aprobó aumentos en las tarifas de luz desde enero. El ajuste combina un aumento del precio mayorista de la energía y actualizaciones en los costos de distribución. Es de un 3,88% en el primer caso, y en cuanto a la suba del costo de distribución, será de 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur respecto a diciembre.
- Servicios con horarios especiales por fin de año. Dependencias nacionales no atienden al público, el transporte modifica su frecuencia y reduce unidades por la noche, mientras que el subte dejará de circular entre las 21 y 22. Esta noche no habrá recolección de residuos. Hoy y mañana no hay atención en las entidades bancarias. Las estaciones de servicio cierran desde las 22 hasta a las 6 de la mañana.
- Corte masivo de luz en medio de la ola de calor. Una falla en el sistema eléctrico dejó sin servicio a miles de usuarios en distintas zonas de la ciudad y el conurbano. Durante la madrugada la página del Enre dejó de funcionar, pero cerca de las 7 informaba que casi 30 mil clientes continuaban sin luz mientras sigue vigente la alerta naranja por calor extremo en Buenos Aires.
- Javier Faroni deberá declarar ante la Justicia por presuntos desvíos de fondos de la AFA en Estados Unidos. El juez Luis Armella lo citó para el 19 de enero: también deberá presentarse su esposa, Erica Gillete. La decisión del juez tuvo lugar tras distintos allanamientos que incluyeron las sedes de la AFA y la casa de Faroni en Nordelta. El exdiputado y productor teatral está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección en el exterior.
- Se patentaron más de 600.000 autos en 2025. Según datos de la Asociación de Concesionarias, la venta de 0 km tuvo un crecimiento interanual de casi 50%: en 2024 se habían vendido poco más de 414 mil unidades. Este año se patentaron 612.178 vehículos, la marca más alta desde 2018, cuando se habían vendido poco más de 803 mil.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
- 2
Muerte por botulismo en La Pampa y hay otro caso bajo estudio: cómo prevenir esta enfermedad
- 3
Paro de colectivos: cuáles son las líneas de colectivos que cumplen medidas de fuerza
- 4
Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento