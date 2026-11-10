Así saludó León XIV a los fieles desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: “Unidos podemos lograr todo”

El papa León XIV salió al balcón del Arzobispado de Córdoba y saludó a los miles de fieles que se habían congregado en las calles para verlo durante su visita a la capital provincial. En una intervención espontánea, agradeció la bienvenida y se dirigió a la multitud, que lo recibió con entusiasmo.

Entre los gritos de “León, León”, el Sumo Pontífice compartió un breve mensaje centrado en la gratitud y la unión. “Unidos podemos todo”, expresó ante quienes lo esperaban frente al edificio.

Leon XIV: "Unidos podemos lograr todo"

Qué dijo el Papa desde el balcón

La aparición de León XIV permitió un saludo directo a los fieles reunidos en las inmediaciones del Arzobispado. Desde el balcón, el Pontífice destacó el recibimiento y convocó a agradecer por la jornada.

“Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo”, dijo frente a la multitud.

La respuesta llegó desde las calles, donde los presentes coreaban su nombre. En medio de esa recepción, el Papa añadió “Unidos podemos todo”, la frase con la que reforzó su llamado a la unión.

El Papa en el balcón del arzobispado

Una multitud recibió a León XIV en Córdoba

Miles de personas aguardaban en las inmediaciones del Arzobispado cuando el Pontífice se asomó para saludarlas. Su salida al balcón dio lugar a un intercambio espontáneo, marcado por los cánticos de los fieles y las palabras de agradecimiento del líder de la Iglesia católica.

El saludo se produjo durante la jornada de su visita a Córdoba. Ante quienes se habían acercado para verlo, León XIV puso el acento en la vida, el entusiasmo y la posibilidad de actuar unidos.