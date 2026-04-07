Así se hace el alfajor argentino elegido como el mejor del mundo: batidora de la “Segunda Guerra Mundial” e ingrediente secreto

La plataforma internacional TasteAtlas, dedicada a catalogar y clasificar comidas típicas de todo el mundo, eligió a un alfajor argentino como el mejor del mundo dentro de su ranking global. El producto distinguido pertenece a la empresa familiar El Nazareno, ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, que inició su actividad en la elaboración de dulces en 1982. A partir de esta coronación, la compañía reveló en un video en sus redes sociales cómo se prepara este manjar.

En Argentina, el alfajor es uno de los símbolos más emblemáticos de su tradición gastronómica. Hay miles de maneras de prepararlo y cientos de gustos que se pueden probar en todo el territorio nacional. Por eso, los dueños de El Nazareno revelaron el paso a paso de su alfajor de chocolate y dulce de leche que obtuvo el premio internacional para que todos sus seguidores se saquen la duda sobre cómo se hace.

El producto de El Nazareno se destacó sobre el resto (Foto: Taste Atlas)

Según el clip que postearon en su cuenta de Instagram, la preparación empieza con manteca noisette, miel pura y una “batidora de la segunda guerra mundial”, bromearon. Luego se agregan huevos caseros, chocolate amargo y se hace un “amasado rápido sin generar liga” para conformar las tapas, que se cocinar en un gran horno. Por último, se agrega una generosa capa de dulce de leche en el interior y se recubre con chocolate.

La empresa reveló el paso a paso de su producto estrella (Foto: @elnazarenoalfajoresoficial)

La distinción se dio en marzo, cuando el sitio ubicó a este alfajor en la cima de su clasificación de las cien mejores galletas del mundo. En su evaluación, TasteAtlas destacó especialmente la calidad del relleno y de la cobertura. Según describió el portal gastronómico, el dulce de leche presenta una textura cremosa y un sabor lácteo intenso, con una dulzura equilibrada que se integra de manera armoniosa con el resto del producto. A su vez, la cobertura de chocolate aporta suavidad y un leve matiz amargo que compensa la intensidad del relleno.

Con más de 40 años de trayectoria, El Nazareno se consolidó como una empresa familiar reconocida en el mercado regional. Actualmente cuenta con 13 sucursales: doce de ellas se encuentran en la provincia de Córdoba y una en la ciudad de Merlo, en San Luis. Además, la firma incorporó ventas online a través de su sitio web oficial, lo que permite enviar sus productos a distintos puntos del país y llegar a consumidores que no tienen acceso a sus locales físicos.

El alfajor lleva dulce de leche en su interior (Foto: @elnazarenoalfajoresoficial)

La elección de este alfajor por parte de especialistas internacionales refuerza el prestigio de la repostería argentina. La combinación de ingredientes clásicos, como el dulce de leche y el chocolate, junto con un proceso de elaboración cuidado, demuestra que la producción artesanal es capaz de alcanzar estándares de excelencia en la gastronomía global.

El ranking de TasteAtlas también pone en valor la tradición dulce del país, donde el alfajor ocupa un lugar destacado tanto en la cultura gastronómica como en la identidad nacional. La presencia de un producto argentino en lo más alto de esta lista confirma la calidad de las elaboraciones locales y su capacidad para competir con éxito en el escenario internacional.