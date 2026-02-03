Segundo Chile: el choripán fue elegido como el mejor “hot dog” del mundo por TasteAtlas

El choripán, uno de los sándwiches más representativos de Argentina, quedó primero en el listado global 44 variedades de hot dogs clasificadas de mejor a peor (44 Hot Dog Varieties Ranked From the Best To the Worst), elaborado por TasteAtlas y actualizado el 24 de enero de 2026. En ese ranking, el clásico aparece con 4,2 puntos y supera a opciones como el completo, que quedó segundo con la misma puntuación.

En la descripción del plato, TasteAtlas lo presenta como “lo último en comida callejera argentina” y lo define como un sándwich que combina una salchicha de chorizo con distintos condimentos dentro de un pan crocante.

También señala que suele consumirse al paso y que se vende principalmente en puestos callejeros de América Latina. Sobre el nombre, explica que surge de la unión de “chorizo” y “pan”.

El top 5 de TasteAtlas

Choripán (Argentina) — 4,2

Completo (Chile) — 4,2

Chicago-style hot dog (Estados Unidos) — 4,0

Coney dog (EE.UU.)— 4,0

Cachorro quente (Brasil) — 4,0

Qué dice TasteAtlas de los otros 4 hot dogs del top 5

Hot Dog estilo Chicago de Estados Unidos Gentileza/TasteAtlas

Completo (Chile): lo presenta como la versión chilena del hot dog “a la americana”: salchicha hervida en pan tipo roll, terminada con una combinación generosa de toppings salados que suele incluir chucrut, palta pisada, tomate picado, mayonesa y mostaza (entre otras variantes).

Hot Dog estilo Chicago de Estados Unidos Gentileza/TasteAtlas

Chicago-style hot dog (Chicago, Estados Unidos): lo vincula al origen callejero en la Gran Depresión y lo describe con salchicha de res “Vienna” en pan al vapor con semillas de amapola, más un “jardín” de ingredientes: relish verde, mostaza amarilla, cebolla, tomate, pepinillo, peppers encurtidos y sal de apio. Subraya una regla cultural: sin ketchup.

Coney Dog de Estados Unidos Gentileza/TasteAtlas

Coney dog (Michigan; disputa de origen en Detroit): aclara que no nació en Coney Island (Nueva York) sino en Michigan; y que la versión “clásica” es una salchicha de res con chili sin porotos, mostaza amarilla y cebolla blanca picada, servida en pan tibio al vapor.

Cachorro quente de Brasil Gentileza/TasteAtlas

Cachorro quente (Brasil): lo define como un pan con salchicha, carne picada en salsa de tomate “gruesa” con morrón y cebolla, y queso derretido. Suma que los acompañamientos varían mucho (puré, choclo, zanahoria rallada, papas, arvejas, pico de gallo) y que cada región tiene su propio “estilo” de toppings.

Además del podio, el top 10 mezcla “versiones nacionales” y estilos regionales con identidad propia: del cachorro quente brasileño, con salsa de tomate con carne y toppings variables, al perro caliente colombiano, conocido por su tamaño y combinaciones dulces-saladas (como ananá) junto con salsas y snacks triturados.

Cómo se armó el ranking

TasteAtlas aclara que sus rankings se basan en las calificaciones de su audiencia y que aplican mecanismos para reconocer usuarios reales, ignorar votos de bots o “patrióticos” y ponderar a quienes el sistema identifica como más conocedores.

Para esta lista, indica, se registraron 730.723 calificaciones hasta el 24 de enero de 2026, de las cuales 468.222 fueron consideradas legítimas. También advierte que no debe leerse como una conclusión global definitiva, sino como una forma de promover comidas locales y despertar curiosidad por platos menos conocidos.