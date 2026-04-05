Cuál es el alfajor argentino que fue elegido como el mejor del mundo

Los alfajores ocupan un lugar central en la cultura gastronómica de la Argentina. Por esa razón, resulta relevante que la plataforma TasteAtlas, un sitio de referencia global en el mundo culinario, eligiera a una marca nacional como la mejor del planeta. El producto galardonado pertenece a la fábrica familiar El Nazareno, una empresa originaria de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, que comenzó su actividad en el rubro de los dulces durante el año 1982.

Este reconocimiento ocurrió en marzo pasado, cuando la plataforma ubicó a los alfajores de la marca en la cima del ranking que clasifica a las cien mejores galletitas del mundo. El análisis de TasteAtlas sobre el producto premiado detalló las razones de su elección: “El dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”, indicó el sitio especializado.

El producto de El Nazareno se destacó sobre el resto (Foto: Taste Atlas)

La empresa familiar, consolidada en el mercado tras más de cuatro décadas de historia, dispone hoy de 13 sucursales. Doce de estos puntos de venta se encuentran en Córdoba, mientras que el restante funciona en la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis. A pesar de esta distribución física, la firma habilitó canales digitales para el envío de sus productos a todo el país desde su sitio web oficial, lo cual facilita el acceso a los consumidores que residen lejos de sus locales físicos.

Si bien el alfajor de chocolate tradicional se llevó el mayor premio, el catálogo de la fábrica presenta otras opciones variadas. Entre los gustos que destacan en su oferta comercial se encuentran el chocolate blanco, el nougat, el nougat negro, el chocolate con frambuesa, el chocolate con naranja y el chocolate con frutilla.

Varios alfajores argentinos fueron reconocidos en el ranking internacional (Foto: Taste Atlas)

El informe de TasteAtlas no se limitó solo a El Nazareno, dado que el ranking internacional incluyó a otras marcas argentinas de renombre dentro de su top 5. La lista de las mejores opciones según la plataforma se completa con:

El alfajor Intenso Negro de Guolis

El alfajor de La Olla de Cobre

El de frambuesa y merengue de Señor Alfajor

El clásico marplatense de Alfajores Malfatti

La elección de este dulce por parte de expertos globales refuerza la tradición argentina en la elaboración de postres y otros productos dulces. Con la premisa de mantener una receta equilibrada donde el dulce de leche y el chocolate juegan un rol protagónico, los fabricantes locales demuestran que la escala artesanal permite alcanzar altos estándares de excelencia en la gastronomía mundial actual. Este listado refleja la calidad del producto nacional, que compite con éxito en escenarios internacionales, por lo que cabe destacar su aporte.