Así será la obra del ramal Tigre del tren Mitre por el que parará 50 días

A partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero próximos el servicio del ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro.

Durante el verano van a convivir dos obras. Por un lado, renovarán las vías del ramal Tigre. Por otro, se sumarán otras para modernizar el sistema de señalamiento en la terminal de Retiro. Es por esto que se verán afectados los otros dos ramales. Buscarán en este periodo terminar con la renovación que ya comenzó hace tiempo.

Los usuarios podrán consultar las alternativas de viaje en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf

El ramal Mitre estará suspendido por 50 días Nicolás Suárez

“La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, comunicó la empresa.

Así serán las obras que se harán en el ramal Mitre Tigre. Crédito: Trenes Argentinos

Durante el corte se realizarán las siguientes tareas: renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. Además del cuadro de la estación Vicente López y de los puentes avenida Figueroa Alcorta y avenida Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel y la desconexión y conexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas se realizarán tareas de terminación y liberación de tensiones a para elevar la velocidad del servicio, informaron.

Renovarán los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad Nicolás Suárez

Las obras están enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional y son ejecutadas por Trenes Argentinos. Contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Gracias a los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largo ya avanzaron en la colocación de 20 kilómetros de vías nuevas, el recambio de vías en 10 cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Explicaron que, debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, estas tareas no pueden realizarse durante la noche y requieren un periodo prolongado para su ejecución. Es por eso que decidieron avanzar con los trabajos durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

Se interrumpirá en verano, período en el que hay menos pasajeros Nicolás Suárez

La línea Mitre es una de las más utilizadas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ramal Tigre atraviesa las estaciones de Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre, además de Núñez y Belgrano.

Mientras en noviembre y diciembre la cantidad de usuarios asciende, en promedio, a 33.000 diarios; en enero y febrero no superan los 25.200, lo que representa un 25% menos de personas afectadas en comparación con otros períodos del año.

Hasta el momento se han renovado, integralmente, 20 kilómetros de vías en el ramal. Durante esta afectación, se intervendrán 7.700 metros en sectores poco accesibles, por lo que se podrá avanzar, en solo 50 días, casi la mitad de lo ejecutado durante los últimos 10 meses de obra.

“La ejecución de la renovación de vías durante 49 días corridos, en un período en que se reduce la cantidad de pasajeros por ser verano, responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición”, prometieron.

El estado de los ramales del Mitre durante el verano Trenes Argentinos

Retiro

En el caso de Retiro, se trata de la etapa final de la obra: la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.

Para renovar la señalización, que tiene más de 100 años de antigüedad, es necesario cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna y automatizada que permitirá una operación más segura. En ese período y por cuestiones de seguridad, no podrán circular formaciones eléctricas.

En Retiro modernizarán el sistema de señalamiento Nicolás Suárez

Durante las primeras tres semanas se desinstalará el sistema existente y se colocarán nuevos equipos: 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía.

Deberán además realizar las pruebas dinámicas que permitan corroborar su funcionamiento de acuerdo a los estándares de seguridad operacional necesarios, procesos que requieren un lapso prolongado de interrupción del servicio. Por ello, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no podrán ingresar a la terminal porteña, y su servicio estará limitado hasta Belgrano R. Una vez finalizado, deberán capacitar a todo el personal de señalamiento una vez finalizadas las instalaciones mencionadas.