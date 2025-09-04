Autorizan a los puestos de diarios como punto de entrega de correo: qué servicios podrán prestar

Este jueves el Gobierno nacional autorizó a los puestos de diarios como punto de entrega de correo. Así lo establece el Decreto 629/2025, que deroga el 1025/00. Por lo tanto, los titulares de estos negocios podrán entregar correspondencia, papelería, paquetes y productos comprados por internet.

En el año 2000, se aprobó el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas. En el marco de esa intervención estatal, ahora la administración de Javier Milei habilitó que estos comercios puedan ser puntos de retiro.

“Las paradas de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo -con el previo registro de como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones- para realizar las siguientes actividades: a) Entrega de correspondencia general; b) Entrega de papelería, paquetería, servicio de guarda, depósito y entrega de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico y c) Entrega de tarjetas de crédito y débito, Documentos de Identidad y Pasaportes”, dice el Artículo 1 de la nueva medida, que lleva la firma de Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Desde el Gobierno justificaron que buscan "eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria". Aníbal Greco

El Gobierno argumentó que el decreto fue publicado porque “resulta necesario reconocer el derecho de los otros interesados para acceder a un mercado abierto e incentivar la libre competencia y la igualdad ante la ley”.

La explicación de Sturzenegger

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un mensaje en redes sociales para explicar los principales puntos del decreto.

“En 1948, para controlar el flujo de información (eran tiempos sin Internet), [Juan Domingo] Perón creó un sistema controlado para la venta de periódicos a través de los puestos de ventas de diarios y revistas. Así, si un día no quería que se vendiera La Prensa, el famoso diario opositor que enfrentó, lograba sacarlo de circulación con un solo llamado”, introdujo el funcionario de la administración libertaria.

Y siguió: “Ese sistema fue consolidándose con el tiempo, por ejemplo, prohibiéndose la venta de diarios y revistas si no era en esos puestos, etc.. Hasta que en los últimos años se confrontó con la realidad del sector: el diario papel, incluso las revistas, fueron desapareciendo a medida que la gente migraba al digital. El sistema requirió entonces redefinir el rol de los puestos, por los que se los fue habilitando para que pudieran vender otras cosas (juguetes, souvenirs, alimentos, etc.)”.

En lo que definió eso como un “cambio de pura lógica” debido al avance del tiempo, según Sturzenegger, surgió un nuevo “problema”: “El conflicto con la gestión municipal del espacio público ya que una cosa es un puesto de ventas y otra es transformar el puesto en una cafetería”.

“No es que haya problema alguno con la transformación, solo que dicha transformación requiere o podría requerir cierta ordenamiento dentro del espacio público que es una competencia estrictamente municipal", marcó.

Tras ello, dijo que el Decreto 629/2025 por un lado “libera la venta de diarios y revistas” y, por el otro, “devuelve a la competencia municipal la gestión del espacio público, que en esta dimensión había sido intervenida por el gobierno nacional”.

“Durante muchos años el gobierno nacional fue tomando competencias provinciales y, en algunos casos municipales. La idea del presidente Milei es que las competencias de provincias y municipios deben ser asumidas plenamente por las provincias y municipios sin que el gobierno nacional se meta. Este decreto es una restitución de competencias municipales”, cerró el ministro.