Avanza un frente con fuertes tormentas eléctricas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional y se manifestará desde la mañana; cuáles son las zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la llegada del fenómeno y dio recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de un frente con fuertes tormentas eléctricas que afectarán gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco descenso de temperatura, con una mínima de 17°C y máxima de 20°C en la ciudad de Buenos Aires.

Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que las lluvias comenzarán desde la mañana hacia el mediodía.

La mayor concentración de tormentas fuertes estará ubicada sobre el norte de Buenos Aires -incluyendo la ciudad y el AMBA-, este de La Pampa, sur y centro de Córdoba, y el sur del Litoral.

LN+: el SMN anticipa tormentas en diversas regiones
Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y fuertes tormentas eléctricas, al igual que el sábado.

Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 20°C.

Pronóstico del SMN para el fin de semana
Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas

  • Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
  • Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
  • No estacionar vehículos bajo los árboles
  • Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
  • Informarse por las autoridades
  • En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
