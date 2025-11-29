Avanza un frente con fuertes tormentas eléctricas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de un frente con fuertes tormentas eléctricas que afectarán gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco descenso de temperatura, con una mínima de 17°C y máxima de 20°C en la ciudad de Buenos Aires.

Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que las lluvias comenzarán desde la mañana hacia el mediodía.

La mayor concentración de tormentas fuertes estará ubicada sobre el norte de Buenos Aires -incluyendo la ciudad y el AMBA-, este de La Pampa, sur y centro de Córdoba, y el sur del Litoral.

LN+: el SMN anticipa tormentas en diversas regiones

Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y fuertes tormentas eléctricas, al igual que el sábado.

Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 20°C.

Pronóstico del SMN para el fin de semana

Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas