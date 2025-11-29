Avanza un frente con fuertes tormentas eléctricas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional y se manifestará desde la mañana; cuáles son las zonas más afectadas
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de un frente con fuertes tormentas eléctricas que afectarán gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco descenso de temperatura, con una mínima de 17°C y máxima de 20°C en la ciudad de Buenos Aires.
Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que las lluvias comenzarán desde la mañana hacia el mediodía.
La mayor concentración de tormentas fuertes estará ubicada sobre el norte de Buenos Aires -incluyendo la ciudad y el AMBA-, este de La Pampa, sur y centro de Córdoba, y el sur del Litoral.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana
El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y fuertes tormentas eléctricas, al igual que el sábado.
Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 20°C.
Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso
- 2
Dos fallecidas: la decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2
- 3
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 4
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir