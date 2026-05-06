El fuerte enojo de Matías Bertolotti con un usuario de X que lo cuestionó por usar Windy

El meteorólogo de TN Matías Bertolotti protagonizó un fuerte cruce en X con un usuario que puso en duda la relevancia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y lo llamó “tránsfuga”. El fuerte intercambio derivó en una respuesta tajante por parte del referente nacional del clima.

Todo comenzó cuando el internauta ArgenPoirot cuestionó la postura de Bertolotti, quien días atrás había manifestado su preocupación por los recortes en el organismo nacional y las consecuencias que puede implicar para el sistema de medición del tiempo.

“Este tipo llora por el Servicio Meteorológico y dice que son fundamentales y después te da el clima con Windy, una web gratuita que te dice lluvia, vientos, temperatura, todo hora por hora y no necesitas esperar que este tránsfuga te diga”, escribió el usuario citando un video del noticiero emitido el martes en el que aparece Bertolotti anunciado tormentas para este miércoles.

El cruce de Bertolotti en X

La réplica del meteorólogo no se hizo esperar: “Hoy me tomo el trabajo de seleccionar al ‘pelotudo’ del mes. Escucháme, cabecita de termo, Windy es una herramienta que sin los datos observados de un país no funciona, porque no pronostica. ¿Se entiende? ¡Si querés, un día te doy una clase, burro!”.

El cruce ocurre en un contexto de incertidumbre tras conocerse la reciente desvinculación de 140 empleados del SMN, una medida que Bertolotti repudió públicamente durante su reporte meteorológico en la señal de TN.

“Muchas estaciones ya no reportan de noche. ¿Saben por qué? Porque echaron a sus empleados. Esta es una de las problemáticas que sufre el SMN y la vivimos en carne propia”, advirtió el especialista.

Este recorte, que según fuentes internas de la institución a LA NACION podría alcanzar a 240 trabajadores en una segunda etapa, impacta directamente sobre los observadores, técnicos capacitados encargados de recolectar datos básicos en las 125 estaciones del país.

Para el gobierno el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Nicolás Suáraez

A diferencia de otros países con sistemas automatizados, en la Argentina la medición sigue siendo mayormente analógica. Sin este personal, que carga datos hora tras hora, se dificulta la construcción de pronósticos precisos y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana para fenómenos extremos.

Especialistas del sector advierten que, si bien el organismo aún mantiene sus estándares de calidad, la reducción de personal podría derivar en un “desmantelamiento” operativo. Un escenario que dejaría al país sin la información clave necesaria para alimentar, precisamente, las herramientas digitales en los celulares.

Sin embargo la posición y los planes del gobierno son otros. En un largo posteo en X de hace unas semanas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó que se debe modernizar el organismo científico y se destinan “millones de dólares” al pago de sueldos.

“El absurdo es que los sueldos de esas personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, sostuvo.

En esa línea, planteó que una modernización permitiría mejorar el servicio y reducir significativamente los costos, con una estructura que podría funcionar con unos 150 empleados.