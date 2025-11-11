LA NACION

Tormentas en Buenos Aires: vuelve la lluvia antes de otro aumento de temperatura esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno con capacidad de daño que afectará la jornada; siete provincias bajo la misma alerta

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de color amarillo por tormentas que se desplazarán de oeste a este sobre Buenos Aires. Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la provincia a partir de las 17 horas, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires
Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

Otras provincias bajo la misma alerta amarilla por fuertes tormentas

El aviso por tormentas también rige en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

El Servicio Meteorologico Nacional de la ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorologico Nacional de la ciudad de Buenos Aires

Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

La alerta amarilla por vientos, en tanto, alcanza a Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por tormentas y vientos fuertes

  • Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
  • Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
  • No estacionar vehículos bajo los árboles
  • Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
  • Informarse por las autoridades
  • En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    1

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  2. Investigaron junto a los estudiantes el mundo de las apuestas ilegales y publicaron un cuadernillo
    2

    Ludopatía: investigaron junto a los estudiantes el mundo de las apuestas ilegales y publicaron un cuadernillo con consejos

  3. Deberá pagarle a su hijo por el daño moral que le causó su reconocimiento tardío
    3

    Deberá pagarle a su hijo por el daño moral que le causó su reconocimiento tardío

  4. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    4

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

Cargando banners ...