Tormentas en Buenos Aires: vuelve la lluvia antes de otro aumento de temperatura esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de color amarillo por tormentas que se desplazarán de oeste a este sobre Buenos Aires. Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la provincia a partir de las 17 horas, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

Otras provincias bajo la misma alerta amarilla por fuertes tormentas

El aviso por tormentas también rige en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

La alerta amarilla por vientos, en tanto, alcanza a Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora.

