Tormentas en Buenos Aires: vuelve la lluvia antes de otro aumento de temperatura esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno con capacidad de daño que afectará la jornada; siete provincias bajo la misma alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de color amarillo por tormentas que se desplazarán de oeste a este sobre Buenos Aires. Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la provincia a partir de las 17 horas, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
Otras provincias bajo la misma alerta amarilla por fuertes tormentas
El aviso por tormentas también rige en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.
Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento
La alerta amarilla por vientos, en tanto, alcanza a Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora.
11 NOV ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 11, 2025
⛈️ #Tormenta
⚠️ Lluvias intensas
🟨 15-50 mm con ráfagas entre 60 y 90 km/h según la zona
🧊 Granizo
🌬️ #Viento
🟨 30-55 km/h con ráfagas entre 70 y 90 km/h según el sector
📲 Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/jFgYgRwmeM
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por tormentas y vientos fuertes
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
