Bahía Blanca: cómo será la obra clave que buscará reducir los efectos de futuras inundaciones

MAR DEL PLATA.- “Que el canal no sea solo una herida, una cicatriz en la ciudad, sino que es muy bueno que tenga también algunas zonas de esparcimiento”, dice a LA NACION el ingeniero civil Juan Carlos Scheffer, conforme con que el diseño de integración urbana que en imágenes digitales ahora y en obra a la brevedad comenzará a mostrar el Canal Maldonado, que fue destrozado por la histórica última inundación en Bahía Blanca. Y con la urgencia de ser reconstruido, adaptado y ampliado en su capacidad para que otro fenómeno de similar o aun mayor envergadura no vuelva a derivar en una tragedia como la de ese 7 de marzo pasado, que dejó 16 vecinos fallecidos, cientos de casas dañadas e infraestructura pública reducida a escombros.

Se prevé que sobre el canal haya plazas secas y espacios para la recreativos Gentileza

El gobierno bonaerense acaba de completar la apertura de ofertas para la licitación de la etapa inicial de este emprendimiento que tiene por objetivo el desarrollo a lo largo de seis kilómetros de un adecuado drenaje de aguas hacia el mar. Se presentaron 11 propuestas con montos desde los casi 26.000 millones de pesos para el primer tramo, que abarca un tercio del total del recorrido. El proyecto completo, que además incluye la construcción de puentes y plazas secas, está estimado en casi 110.000 millones de pesos.

El canal original tenía una capacidad para evacuar aguas de lluvia a razón de 300 m³ por segundo. La nueva propuesta que se acordó desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense mantiene la traza y recorrido pero amplía la capacidad, con un potencial de descarga de hasta 900 m³ por segundo.

“Además de la obra hidráulica del Maldonado, este proyecto busca recuperar un lugar muy querido por los vecinos y transformarlo en un espacio donde la ciudad pueda encontrarse”, explica Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, al rescatar no solo los puentes que vincularán ambas márgenes y permitirán pasar de lado a lado, sino también las islas secas de descanso y entretenimiento a nivel de la calle. “No se trata solo de infraestructura: es una oportunidad para que cada persona vuelva a apropiarse del canal para disfrutarlo, recorrerlo y sentirse parte de un entorno más seguro, más verde y más amigable”, indicó. Por eso el proyecto en avance habla de “refuncionalización”, un mote que excede la solución de la cuestión hídrica.

El nuevo canal tendrá mayor capacidad de descarga, hasta 900 m³ por segundo Gentileza

Pérdidas

Ese canal atraviesa la ciudad y aquel 7 de marzo se vio desbordado por el impresionante volumen de agua, consecuencia de la caída de más de 300 milímetros de lluvia en unas pocas horas. El torrente, además abastecido por el curso del arroyo Napostá, no solo arrastró todo lo que encontró a su paso y superó los límites de ese canal, sino que, por debajo, fracturó y arrancó de cuajo las placas de cemento que lo revestían, así como también se llevó buena parte de los puentes que se utilizaban para cruces vehiculares y peatonales.

Los daños de aquella inundación dejaron a Bahía Blanca casi partida en dos, apenas vinculada por algunos de esos pasos que quedó en pie y otros que se improvisaron con estructuras provisorias aportadas por fuerzas militares. Por entonces se estimaron pérdidas del orden de los 400.000 millones de pesos.

Scheffer fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, es experto en recursos hídricos, se encuentra escribiendo un libro sobre el tema y fue uno de los consultados por las autoridades profesionales antes y después de aquel temporal. Vive a media cuadra del Canal Maldonado y el 7 de marzo pasado, y por un par de días, convivió con 40 centímetros de agua en su casa y la de su hijo, que es vecino. “Tenemos que prepararnos para las inundaciones”, advierte.

Se intenvendrán en total 6 kilómetros del canal Gentileza

Es cierto que esta última, ocurrida hace apenas nueve meses, tuvo niveles inéditos por los volúmenes de agua, la capacidad de daño y, sobre todo, la cantidad de víctimas mortales. Los últimos dos cuerpos, de dos hermanitas arrastradas por la correntada cuando estaban sobre la ruta 3, aparecieron entre uno y dos meses después, sobre la costa marítima del distrito.

Los destrozos

Los destrozos fueron múltiples, tanto en la propiedad privada como en la pública. Alcanzó a edificios y calles por igual. Las grietas sobre el pavimento son una constante que todavía se padecen, ya que el alcance fue múltiple y en todo el distrito. Incluiso en localidades vecinas como General Cerri e Ingeniero White, que también vivieron días bajo el agua. Miles de familias recibieron algunos subsidios del Estado nacional y ayuda de la provincia, directa o bien con préstamos o financiaciones blandas.

El denominado Plan de Reconstrucción de Bahía Blanca, que se encaró desde el gobierno provincial, atendió por un lado la recuperación del Hospital Penna, que también se inundó y sufrió daños gravísimos en su tecnología y en su edificio. Y en términos de infraestructura apuntó a recomponer este Canal Maldonado, crucial para resolver el escurrimiento de aguas en la ciudad cabecera del partido.

La fuerza y la cantidad de agua caída detrozaron el canal Gentileza

“Esta obra es prioridad número uno”, insiste Scheffer que, además, advierte sobre la imperiosa necesidad que existe de resolver otra cuestión tan o más importante: lo que ocurre aguas arriba, en las cuencas del Napostá y en el río Sauce Chico. Las primeras afectan a Bahía Blanca. El segundo, junto al Saladillo, ponen en jaque a General Cerri y cercanías.

“El Saladillo cruzaba por debajo la ruta 3 con una alcantarilla a razón de 10 m³ por segundo y el 7 de marzo drenó a ritmo de 3500 m³ por segundo y se convirtió en río de 1500 metros de ancho”, recordó el profesional, ya jubilado pero siempre una voz confiable y solicitada para atender la cuestión técnica, con foco en esta región que tan bien conoce.

El 7 de marzo pasado cayeron más de 300 milímetros en pocas horas Cristian Romero - EFE

La obra

La refuncionalización del Canal Maldonado debería comenzar entre febrero y marzo próximos, una vez que se defina la oferta elegida por el municipio. El intendente local, Federico Susbielles, consideró que se logrará “una obra moderna, que deja de separar para unir al sector”, dijo apenas se conocieron las propuestas. “Será un gran paso para la reconstrucción de la ciudad con la obra más espera por los bahienses”, afirmó.

De los 12 metros de ancho actuales el canal pasará a tener 19 metros en su punto más profundo y en la boca, su extremo superior, se extenderá de 19 a 26 metros. Además de cargar con las aguas escurridas que llegan de las lluvias y del arroyo Napostá tendrá varios bonus en términos de diseño y funcionalidad: en su nivel superior, a la altura de la calle, estarán las plazoletas equipadas. A mitad de su profundidad, se prevén carriles laterales que oficiarán como bicisendas y senderos peatonales y más sitios para la recreación.

“Bahía Blanca se levanta”, asegura Katopodis y rescata nuevos espacios públicos proyectados para el encuentro de la comunidad. “Las terrazas inundables permitirán que el agua encuentre su cauce sin generar problemas y las piezas modulares mejorarán la conexión entre ambos lados del canal”, insistió.

En la inundación, murieron 16 personas Pablo Presti - EFE

Otras iniciativas

Mientras tanto el municipio viene avanzando con otras obras también relevantes e imprescindibles tras las consecuencias de la inundación, como la limpieza y el despeje de elementos que quedaron sobre este canal, desde árboles hasta automóviles. Se restituyeron taludes y terraplenes y se fueron habilitando y recuperando varios de los puentes que el agua destrozó.

En el proceso de este plan de recuperación de obras y espacios públicos se destaca desde Bahía Blanca el compromiso y colaboración que desde un primer momento mantuvieron gran parte de las empresas importantes radicadas en el distrito, con aportes económicos relevantes que fueron más allá de la ayuda inicial derivada de la emergencia que generó la inundación y los daños sobre viviendas y vecinos, muchos de ellos evacuados durante varios días.