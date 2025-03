Bahía Blanca: Kicillof le volvió a pedir una reunión a Milei y reclamó que “una porción” del préstamo del FMI se use para la reconstrucción

Desde Bahía Blanca, el gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó este martes por la tarde detalles sobre el paquete de ayuda financiera que destinará a la reconstrucción del municipio azotado por el feroz temporal que dejó al menos 16 víctimas fatales, 128 denuncias por desaparición de personas y más de 1000 evacuados. “Esto no es ni un castigo bíblico ni una pelicula de terror, sino que es producto del cambio climático”, apuntó el gobernador bonaerense, en alusión a la postura que ostenta el Gobierno nacional en materia ambiental. El jefe provincial reclamó nuevamente una reunión con el presidente Javier Milei para trabajar “en conjunto” y exigió al Ejecutivo que “una porción” del préstamo que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI) se use para la restauración de la ciudad.

“En todas estas etapas necesitamos la colaboración del gobierno nacional. Cuando hacíamos los primeros esbozos de lo que requeriría reconstruir las capacidades de Bahía en adelante son cifras impresionantes en materia de inversión y obra pública, así como al municipio le exceden inversiones, a los gobiernos provinciales también”, señaló Kicillof, al pedir nuevamente colaboración a la Nación.

“Por eso tienen que haber gobierno nacional y tiene que estar a disposición porque es su responsabilidad del punto de vista legal, constitucional y de país federal. Necesitamos trabajar diseñar y planificar en conjunto”, agregó luego.

El mandatario provincial no brindó detalles de nuevas víctimas fatales producto del temporal del viernes, y aclaró que aún se siguen buscando personas desaparecidas y que todavía no hay “certezas” del número total de muertos. Bajo este contexto, Kicillof sostuvo que no es momento de hacer balances, dado que el municipio aún se encuentra en “estado de emergencia”, si bien aclaró que esta ha ido cediendo, y tras ello enumeró diversas medidas de asistencia destinadas a la recuperación de Bahía Blanca, que será implementadas a partir de mañana.

En primer lugar, el gobernador bonaerense anticipó que el envió de fondos de Nación por $10.000 millones serán transferidos al municipio mañana. También adelantó una serie de líneas de crédito blando del Banco Provincia destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos. “Cuentan con tasa subsidiada y 12 meses de gracia. Los montos ascienden hasta $10 millones para familias y hasta $40 millones para empresas”, detallaron desde el gobierno provincial.

Previo al discurso de Kicillof, el intendente Susbielles brindó una actualización del estado del municipio en materia de suministro eléctrico, infraestructura, transporte público, seguridad, educación, y asistencia a la víctimas entre otros.

Ayer, el gobernador Axel Kicillof ya había cuestionado la ausencia de Milei a pesar de haber mantenido en lo últimos días un diálogo cordial con Nación en el marco del comité de crisis para tratar la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El viernes por la noche, a poco menos de 24 horas desde que comenzaron las inundaciones, Kicillof llegó a Bahía Blanca para recorrer la zona en emergencia y se reunió con funcionarios entre los que se encontraban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. En diálogo con LN+ había contado que estaban trabajando “coordinadamente” y que no podía “objetar nada”.

Las declaraciones de Kicillof se dan en plena búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, desaparecidas desde el viernes pasado tras el temporal. Al rastrillaje lo encabezan cuerpos especializados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de bomberos.

Ese día, las niñas y sus padres, Andrés Hecker y Marina Haag, salieron de su casa en Bahía Blanca con la intención de escapar de las inundaciones. Viajaban por la ruta 3 en un Gol Trend hacia el domicilio de unos familiares, en la localidad de Mayor Buratovich, un pueblo del partido de Villarino, cuando el auto familiar perdió el control, a la altura de la mencionada localidad.

Se les quedó el auto y pidieron ayuda. Estaban sobre la ruta, con el campo a los costados, y la corriente arrastró al auto por lo menos a lo largo de 2000 metros”, detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con Radio Mitre. “Imaginate que estás en la ruta 2 y viene un tsunami y te lleva”, sumó.

La familia fue auxiliada por Rubén Zalazar, el chofer que conducía por la zona con su camioneta laboral, de la empresa de transportes Andreani. “El chofer Zalazar cargó a las niñas y apenas segundos después fueron arrasados por la corriente”, afirmó el funcionario provincial.

