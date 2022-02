Barbijo escolar. Desde qué grado lo exige cada provincia y cuál es la recomendación de los especialistas

En la recta final para el inicio de las clases en todo el país, la mayoría de las provincias anunciaron cómo serán los protocolos escolares. Cada jurisdicción tiene la libertad de “adecuar a su contexto local específico” los lineamientos del protocolo nacional Aula Segura. De las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, la mayor parte manifestaron la adhesión sin cambios a la propuesta del Gobierno. Los puntos más controvertidos son, en particular, el uso del barbijo y la implementación del pase sanitario.

Las autoridades del ministerio de Salud aconsejan el uso de tapabocas a partir de 1° año de primaria. Sin embargo, hay dos jurisdicciones que dilataron la obligatoriedad del tapabocas para el primer ciclo. Estas son la ciudad de Buenos Aires, que fue la primera en anunciar que el uso sería a partir de 4° grado (inclusive); y la provincia de Jujuy, que lo hará a partir de 3° grado (inclusive).

Santa Cruz, por su parte, también modificó lo sugerido por Nación. La provincia gobernada por Alicia Kirchner es el único caso que incluyó como norma la utilización del barbijo en todos los niveles: de inicial a secundaria. Con el mismo criterio, los estudiantes deberán tener el esquema de vacunación iniciado para poder asistir a clases presenciales.

En sintonía con el protocolo propuesto por la cartera sanitaria nacional, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sostuvo: “Yo propondría el uso del barbijo desde primer grado. Un chico de seis contagia igual que uno de nueve”.

Más cerca de las decisiones tomadas por los gobiernos porteño y jujeño, Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, se inclinó por alentar el uso del tapabocas en edades más avanzadas.

Recomendación

“Por ahora, la utilización en mayores de ocho años es una buena recomendación dentro del aula. Afuera debería ser más flexible”, explicó el especialista, y advirtió: “La barrera más importante es el barbijo. Hay que utilizar barbijos adecuados, no caseros. La propuesta de la provincia de Buenos Aires de utilizar los de tres telas, los quirúrgicos, es muy adecuada y la celebro”.

Uno de los rasgos distintivos en la provincia de Buenos Aires es el suministro gratuito de tapabocas escolares en todas las instituciones públicas. Córdoba, por su parte, garantizará la provisión de barbijos tricapa a estudiantes en contextos de vulnerabilidad social. Además, el gobierno bonaerense proveerá de medidores de dióxido de carbono para determinar la calidad del aire al interior de las aulas.

Pese a la importancia de esta barrera para evitar los contagios de Covid-19, los dos infectólogos pediátricos consultados por LA NACION consideraron que habría que estar alertas a uso de tapabocas en edades tempranas, ya que podría ser perjudicial para el aprendizaje de los niños.

“Hay que analizar la cuestión del aprendizaje, el chico con barbijo tal vez no puede repetir letras, por ejemplo. Si retrasa mucho el aprendizaje se puede analizar, pero yo recomiendo el uso desde primer grado”, planteó López.

Perjuicios

En este sentido, el uso del tapabocas podría ser perjudicial para el desarrollo escolar del niño en sus primeras etapas de alfabetización. “En edades en las que la alfabetización está en proceso, y la ruta fonológica está desarrollándose -en situaciones de escritura- resulta fundamental distinguir con claridad los fonemas (sonidos) para poder identificar correctamente aquellos grafemas (letras) que le corresponden. En mi experiencia en las escuelas, muchas ocasiones fue necesario bajar el tapabocas y -manteniendo una distancia prudencial- volver a repetir lo dicho mostrando los movimientos de la boca”, detalló Silvina Sartori, licenciada y profesora en psicopedagogía para los colegios St. Patrick’s y St. Matthew’s en la ciudad de Buenos Aires.

En la gran mayoría de las provincias se establecen excepciones para alumnos con discapacidades auditivas o dificultades en el lenguaje y estudiantes con trastornos sensoriales. En el primer caso, si las dificultades “impactan en el aprendizaje, se posibilita el uso de máscaras -sin barbijos- para todos los/as estudiantes y docentes que se encuentran en el aula a fin de facilitar la lectura labio/facial y de esta manera complementar la comunicación y la presentación del modelo articulatorio”. Para el caso de alumnos con trastornos sensoriales, “se evaluará la implementación de un ajuste razonable”.

Según el Centro Europeo por la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), “en los ambientes escolares implementar el uso de barbijo es complejo, ya que los niños menores a 12 años pueden tener menor tolerancia al uso de tapabocas durante períodos de tiempo extendidos, y puede que no los usen adecuadamente”.

Movilizaciones

Numerosas agrupaciones se movilizaron en contra del uso obligatorio de barbijo a edades tan tempranas, en ámbitos escolares. María Laura Centurión, presidenta de la fundación Pensar Santa Cruz, dijo: “El barbijo debería ser de uso optativo hasta 3° grado de primaria. Además, debería tenerse en cuenta la situación epidemiológica de la provincia, y si se dieran las condiciones, esto se flexibilice”.

El uso de tapabocas continúa siendo obligatorio en el exterior, así como durante las clases de educación física. “Estamos en contra del uso de barbijo en espacios abiertos y en las clases de educación física”, agregó Centurión.

“En los menores de 3 años no está recomendado el uso del barbijo. Podría ser riesgoso, por ejemplo, no ver si el chico traga algún objeto y que luego eso le cause algún problema. Son precauciones que van más allá de lo infectológico y tienen que ver con la edad de los chiquitos: tener la boca cubierta en esas situaciones puede ser algo riesgoso”, explicó Gabriela Tapponnier, médica infectóloga pediatra y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Desde la asociación Padres Organizados (PO), recordaron a LA NACIÓN que desde el año pasado empezaron a reclamar la eliminación de la obligatoriedad del barbijo en las escuelas, y que este año siguen preocupados por la obligatoriedad del uso de barbijo, especialmente en primaria: “Queremos saber ahora cuál es la evidencia científica que justifica seguir sosteniendo esta medida sobre una población que no representa un riesgo frente al Covid”.

Aunque la mayoría de los países mantienen la obligación del uso de tapabocas en espacios cerrados en escuelas, algunos países han decidido flexibilizar la norma. En Estados Unidos, ocho estados liderados por los republicanos, incluyendo Florida y Texas, prohibieron en algunos distritos el uso de mascarillas en las escuelas. Por otro lado, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey y Oregón anunciaron que abandonarán la medida por la mejora de las condiciones epidemiológicas.

En Europa, Dinamarca anunció el 1° de febrero que levantaría todas las restricciones sanitarias. Por otro lado, en el Reino Unido también adoptó medidas parecidas: en Inglaterra los tapabocas son sugeridos, pero no obligatorios. En Escocia, hace tiempo que los menores de 12 años no deben usar barbijo y a partir del 28 de febrero no será obligatorio para ningún alumno.

El pase sanitario en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz fue la única que implementó la obligatoriedad del pase sanitario para asistir a clases. Los alumnos que no cuenten con el esquema de vacunación iniciado se conectarán de manera virtual: “Aquellos estudiantes que no cuenten aun con el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2 iniciado, tendrán clases virtuales, aulas híbridas y/u otras estrategias pedagógicas alternativas”.

El 7 de febrero comenzó el ciclo lectivo en la comunidad educativa de El Chaltén, Santa Cruz, donde se requirió que los alumnos estuvieran vacunados para ingresar al establecimiento. La escuela comienza su ciclo lectivo antes ya que, por las condiciones climáticas, el receso de inverno es más largo. Según pudo saber LA NACIÓN, el primer día de clases no se quiso dejar entrar a los alumnos no vacunados. Ante la insistencia de padres y organizaciones no gubernamentales, los alumnos pudieron ingresar al establecimiento pero se separó a no vacunados de sus compañeros vacunados en aulas distintas.

“Desde la Fundación Pensar nos manifestamos en contra del pase sanitario tanto para alumnos como para docentes, en gestión pública y privada. Creemos que la alternativa para los alumnos no vacunados (educación virtual) no es viable ya que genera un retroceso en la calidad educativa”, dijo Centurión, delegada de la provincia.

Con respecto a la baja tasa de vacunación infantil, Debbag explicó: “En la Argentina, el anuncio de los 500 millones de niños chinos vacunados con Sinopharm del Gobierno generó desconfianza en los padres, entonces el 40% no tiene la segunda dosis. El arribo de Pfizer pediátrico puede ser un golpe de confianza”. Sin embargo, el pediatra se manifestó en contra del pase sanitario: “No estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria para las escuelas. La educación no debe ser coartada por la vacunación”.