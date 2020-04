Barbijo N95: quiénes deberían usarlo en el tratamiento del coronavirus

Cómo es y quién debe usar el barbijo N95 Crédito: https://www.3m.com.ar/

Marcos Marini Rivera Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 11:09

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecerá como "obligatorio" a partir del 15 de abril el uso de "elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público".

Pero el barbijo N95 , que se encarga de filtrar partículas que cumple con el estándar del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, lo cual significa que llega a filtrar hasta el 95% de las partículas aéreas, solo estará disponible para el personal de la salud.

"Las máscaras N95 son exclusivas para el personal de salud. No hay que agotarlas, no hay que comprarlas. La gente tiene que usar las máscaras faciales caseras . Por ejemplo, en Corea, el 98% de la población sale con máscaras y ellos creen que la base del éxito de controlar la pandemia es que la gente respeta el aislamiento físico y que se ponen una máscara", reconoce a LA NACION , el médico neurólogo Conrado Estol, que se encargó de estimular a través de las redes sociales a que la gente se fabrique una máscara casera.

Características del barbijo N95

Es un dispositivo de protección personal que se usa en la cara, cubre al menos la nariz y la boca y se usa para reducir el riesgo del usuario de inhalar partículas peligrosas en el aire.

Indicaciones de uso

Aislamiento respiratorio

Aislamiento por gotas (en maniobras con generación de aerosoles, toma de muestra de hisopado nasofaríngeo. Esputo inducido. Traqueotomía. Autopsia. Manipulación de muestras respiratorias.

Funciones del barbijo N95

Proporciona protección contra enfermedades infecciosas en el aire.

Para que funcionen correctamente, deben estar especialmente adaptados para cada persona que use uno (esto se llama "prueba de ajuste" y generalmente se realiza en un lugar de trabajo donde se usan las máscaras).

Uso apropiado

Las máscaras N95 generalmente no se recomiendan para el uso del público en general en entornos comunitarios porque se requiere capacitación para el uso y el retiro adecuados de la máscara. De lo contrario, el riesgo infeccioso debido a una protección y contaminación inadecuada puede aumentar.

El usuario debe realizar una verificación del sello cada vez que se usa.

Deben evitar tocar el interior de la máscara.

Se ha recomendado el uso extendido como una opción para conservar los respiradores durante brotes y pandemias de patógenos respiratorios.

Máscaras de uso médico

Estol aclara el origen de los barbijos N95: " N significa no petroleo . Estas máscaras, las N95 tienen una membrana de propileno y lo que hace es filtrar partículas de tres micrones de diámetro, que son las que están en el aire, entran al cuerpo y dañan al pulmón. Cuando uno solamente habla, expulsa gotas de tres micrones. Las partículas que disemina el virus tiene partículas de cinco micrones. Y se llaman 95 porque filtran el 95 por ciento de las partículas de 3 micrones de diámetro. Son más que seguras y respirar no es tan fácil. Por eso en la punta hay una válvula para cuando uno expira sea más fácil que salga el aire. Y cuando uno inspira la máscara te protege contra esas partículas con un 95% de seguridad de que no van a pasar".

En ese sentido, Marina Concepción , médica internista del Hospital Churruca, dice sobre su uso: " Para esta pandemia, la única recomendación de utilizar N95 es cuando realizamos ciertos procedimientos que involucran secreciones de pacientes , que van a hacer más pequeñas que lo habitual. Por ejemplo, cuando el paciente tose, o se le toma la muestra del hisopado, se examinan las fauces o se intuba al paciente".

Además, la profesional agrega: "En esos momentos, como profesional de la salud, tenés que usar el N95. De lo contrario, no tiene indicación. Si lo usas 8 horas por día te dura hasta 2 semanas . Las partículas, si estás expuesto, no quedan sobre la superficie del barbijo, se meten a la segunda capa y quedan atrapadas ahí. Por lo cual, si estuviste expuesto, no van a quedar las partículas contaminando la superficie del barbijo y no vas a contagiar a nadie por haber utilizado el N95 porque quedan atrapadas en la segunda y en la tercera capa".

La Resolución que se publicó recientemente prohíbe "la comercialización, en el ámbito de la Ciudad, de los barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio". La multa será de 500 a 3.700 unidades (15.000 a 111.000 pesos) fijas o clausura y/o inhabilitación.

Fuente: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)