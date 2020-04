Horacio Rodriguez Larreta habló de la importancia de taparse la boca al salir a la calle para evitar el contagio de coronavirus; algunos tips para hacer barbijos en casa Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 16:51

¿Cuál es la forma más efectiva para protegerse del coronavirus y para evitar su contagio?Desde hace meses, Internet se llenó de información y datos confusos en relación a todo lo que tiene que ver con la pandemia . Al principio, la sugerencia de usar barbijos o tapa bocas incluía solo a quienes ya estaban infectados con el virus y al personal que trabaja en los hospitales y clínicas. Pero luego, desde la Organización Mundial de la Salud indicaron que usarlos siempre es mejor que no usarlos. A eso se le sumaron sugerencias del Jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta , que instó a quienes salgan a la calle a "taparse la boca" y del Gobierno Nacional que aconsejó usar "barbijos caseros".

Es que un nuevo estudio del Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), mostró que las gotitas emitidas con un estornudo o tos pueden "viajar" en el aire bastante más lejos de lo que se creía. Así lo dijo a la BBC el infectólogo David Heymann , presidente de un grupo de consultores de la OMS que evalúa si para desacelerar la difusión del virus hace falta que más gente use barbijos. Además, especialistas aseguran que es la mejor manera de que una persona asintomática no contagie a otros.

" Barbijo es un error. La forma correcta de llamarla es una máscara facial casera . Porque tiene que quedar claro que los barbijos y las máscaras conocidas como N95 son exclusivo para el personal de salud. No hay que agotarlas y no hay que comprarlas. Y la máscara casera es muy simple. Se hace con un pañuelo grande y con una servilleta de papel. Es muy simple y es muy efectiva . Si todos usan una máscara fuera del hogar, aquellos que están infectados y no lo saben, tendrán menos probabilidades de transmitir la infección a otros", aclara el médico neurólogo Conrado Estol a LA NACION.

Sobre los elementos que se necesitan para poder hacerlo de forma casera, Estol reconoce: "Un cuadrado de tela de algodón de 60 cm x 60 cm . Se puede cortar de una sábana. Yo por ejemplo uso una vincha de tenis. Se puede cortar de una camiseta vieja. Lo ponés mirando de frente, en el medio va la servilleta de papel o una hoja del rollo de papel de cocina, que sirve para absorver. Se lo enrolla para que parezca una vincha ancha. Se lo pone sobre la nariz y la boca y las puntas se atan en la nuca. No es algo incómodo ", explica Estol.

Al ser consultado sobre su uso y cuáles deben ser los cuidados diarios, el profesional aclara: "Cuando se regresa a la casa, se desabrocha en la nuca y se desenrolla con mucho cuidado. Se saca el papel de adentro y se lo tira a la basura. La máscara se la deja en un balde que tenga agua y jabón. El jabón rompe la proteína del virus y lo inactiva. No sé si lo mata pero seguro lo inactiva. Una vez que esté seca se vuelve a usar. Se le pone de nuevo una hoja absorbente. Hacerla es muy simple y se puede usar todo el día ", señala Estol.

Desde que el virus está presente y amenazante en nuestra sociedad, este elemento tan crucial para protegerse del Covid-19 , comenzó a faltar en las farmacias. De hecho la imagen en estos días se repite, personas que van a comprar un barbijo y no hay stock disponible. Por eso, desde el lunes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que dejen los barbijos profesionales para que sean utilizados en los hospitales y que el resto de la población, si debe salir de sus casas, use los de "fabricación casera" para evitar la propagación de esta enfermedad. Es por eso que los videos e instrucciones de cómo hacer barbijos caseros son furor en las redes.

"Pedimos que no salgan, pero si salen porque están contemplados en las excepciones a la cuarentena, les pedimos que lo hagan tapándose la boca", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa.