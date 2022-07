Bariloche recupera el turismo internacional de la mano de un grupo clave

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— La postal es conocida entre los locales, pero hacía tiempo que no se veía: turistas abrigados —mayormente usando colores claros, ropa que no es técnica sino más bien citadina, gorros de lana rematados con pompón, botas con abrigo de piel— que dialogan, aquí y allá, en un inconfundible acento portugués. Y si bien no se puede hablar de récord, la ciudad recupera a pasos acelerados sus clásicos visitantes brasileños.

“Estamos saliendo de una pandemia y abriendo las fronteras. No habrá un aluvión de turistas de Brasil, pero sí esperamos una muy buena cantidad. Vamos a recibir, más o menos, 12 vuelos semanales directos de Brasil este invierno. Esperamos poder llegar a unos 30.000 turistas durante toda la temporada. Claro que no todos los brasileños vienen en los vuelos directos. De hecho, la gran mayoría arriban vía Buenos Aires. De todos modos, los vuelos directos tienen un impacto muy grande: tener conectividad internacional, que los pasajeros puedan estar en seis horas en Bariloche es muy importante”, afirma a LA NACION el secretario de Turismo local, Gastón Burlón.

Las expectativas de todos los protagonistas del sector turístico se alinean con ese objetivo de recibir 30.000 visitantes brasileños durante este invierno. En los años prepandemia, eran unos 40.000 los turistas de esa nacionalidad que llegaban a la ciudad en esta época.

Porto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro son los principales puntos de origen Marcelo Martinez

Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del centro de esquí, coincide en que la apertura de las fronteras, el tipo de cambio favorable y los vuelos directos potencian la vuelta de los turistas brasileños. “A muchos de ellos también les gusta pasar primero por Buenos Aires y luego conectar con otros puntos de la Argentina, así que las expectativas son muy buenas. En el cerro Catedral recibimos fundamentalmente a familias con hijos, parejas y, en tercer lugar, grupos de amigos”, señala Pérez Diez.

En la previa de la temporada, desde el Ministerio de Turismo rionegrino habían indicado que serán 716 los vuelos que llegarán durante julio al Aeropuerto Internacional de Bariloche: 37 vendrán del extranjero, con Porto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro como principales puntos de origen.

El primer vuelo San Pablo-Bariloche de la temporada arribó el martes pasado y el entusiasmo comenzó a extenderse en este destino turístico, que experimentó récords de turistas brasileños en 2015 y 2019. Hace tres años, en la época invernal, se alcanzaron los 41 vuelos en un solo día. Para este año, se esperan 35 arribos diarios, en promedio.

A los turistas brasileños les fascina la nieve, consumen todo tipo de actividades vinculadas con esa actividad. “La mayoría de los turistas brasileños quieren probar el esquí y aprender a esquiar, y les brindamos la mejor experiencia para que así lo hagan y puedan convertirse en esquiadores recurrentes. También hay algún grupo de esquiadores avanzados, de alto poder adquisitivo, que son habitués de resorts de Europa y América del Norte, y que vienen en esta época a la Argentina a esquiar”, agrega Pérez Diez.

Familia, gastronomía y hoteles

Además del centro de esquí del cerro Catedral, los visitantes de Brasil contratan otras actividades de nieve, como las que se ofrecen en el cerro Otto, el complejo Piedras Blancas y el cerro López. También disfrutan de la buena gastronomía barilochense y, mayormente, se hospedan en hoteles de tres o más estrellas.

“Si comparamos con los años 2018 y 2019, cuando el mercado brasileño tenía una fuerte presencia en nuestra ciudad, durante este invierno se mantiene la tendencia a viajar en familia. La mayoría de las reservas son de adultos viajando con menores. Si bien aún estamos lejos de los porcentajes de ocupación que representa este mercado en comparación con aquellos años, sí podemos decir felizmente que se ha recuperado velozmente y esperamos siga creciendo. Sobre todo para el mes de agosto y primeros días de septiembre”, indican desde Llao Llao Resort, Golf & Spa.

Durante 2018 y 2019, los turistas brasileños representaban entre el 30% y el 35% de las reservas de temporada de invierno en ese emblemático hotel de 5 estrellas, mientras que para este año esperan que ronde el 20%.

La mayoría de los turistas brasileños vienen en plan familiar Marcelo Martinez

En tanto, desde algunos hoteles 4 estrellas de Bariloche afirmaron a LA NACION que los brasileños representan este invierno el 35% de sus huéspedes, con estadías promedio de cinco días. Históricamente, los turistas de Brasil representan el segundo grupo de visitantes en importancia, detrás de los argentinos y por delante de los chilenos. Por estos días, también pueden verse decenas de autos con patente chilena por los distintos puntos turísticos de la ciudad.

En coincidencia con el lanzamiento de la temporada invernal y como parte de las obras de modernización y ampliación de la terminal de Bariloche, Aeropuertos Argentina 2000 inauguró hoy dos mangas telescópicas (permiten desembarcar y embarcar en posiciones remotas) y un sistema de equipajes oversize, al tiempo que sumó puestos de check-in, una nueva sala VIP, núcleos sanitarios y locales gastronómicos.

Luego de la pandemia, la recuperación de la actividad aeroportuaria en esta ciudad incluye un promedio semanal de 340 vuelos tanto domésticos como internacionales. Según informaron desde AA2000, durante el primer semestre de 2022, el número de pasajeros que llegaron a Bariloche se incrementó un 20% respecto del mismo período de 2019. A ese contexto se suman ahora las conexiones semanales desde San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Para toda la temporada invernal están previstos 214 movimientos internacionales: 176 de Aerolíneas Argentinas, 22 de Flybondi y 16 de LATAM.

Desde AA2000 señalaron que “el Aeropuerto Internacional de Bariloche es Brazilian Friendly, un concepto que consiste en la asistencia bilingüe, aceptación de reales en todo el aeropuerto, cartelería y señalética traducidas al portugués”. A su vez, durante la temporada de invierno, el aeropuerto ofrece a los turistas degustaciones de chocolates y de productos regionales en el área de check-in, agasajos y descuentos en los locales comerciales y un stand interactivo en el área de arribos para acceder a diversas promociones.