Bariloche. Sol y mucha nieve en el primer día de esquí en Cerro Catedral

Con mucha nieve y solo para locales, arrancó la temporada en Bariloche Crédito: Marcelo Martínez

Laureana Fuentes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 16:25

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La apertura de cerro Catedral se hizo esperar un día más de lo planificado, pero la recompensa fue sin dudas de las mejores. Hoy finalmente los motores del centro de esquí más grande de Sudamérica, y el primero del país, pudieron volver a ponerse en marcha, con restricciones y protocolos estrictos, pero con las mejores condiciones: sol radiante y mucha nieve polvo para deslizarse desde la cumbre hasta la base de la montaña.

Con un cuarto de los medios de elevación operativos y acceso exclusivo para barilochenses que ya tuvieran su pase adquirido desde 2019, la montaña comenzó poco a poco a tomar vida. La postal casi desolada para un invierno en condiciones normales, pero totalmente pintada de blanco. Caras tapadas casi por completo y cada uno respetando su espacio, pero con una alegría que se transmitía a cada paso. Así, esquiadores y snowboardistas finalmente dieron por inaugurada la temporada invernal, postergada como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Esta reapertura se tomará como prueba piloto Crédito: Marcelo Martínez

En el contexto de la emergencia sanitaria y hasta el próximo 31 de julio esta apertura, parcial y restringida solo para los locales, se tomará como prueba piloto para poder avanzar a partir de agosto y septiembre con otras actividades. Por el momento, la actividad turística sigue prohibida y tampoco está permitido el ascenso de peatones. Los protocolos exigen tomar distanciamiento desde el estacionamiento hasta en el ascenso a los medios de elevación y las pistas.

Una linda foto

Belen García Bertone, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, dijo que "aunque sea solo para residentes, es una linda foto, una esperanza, son momentos muy difíciles para la actividad y la ciudad, y vemos con muy buenos ojos una apertura responsable; esperamos que todo vaya fluyendo, este es un primer empujoncito, poder mostrar un Bariloche distinto".

La emoción y la euforia de los que llegaron más temprano se vivenció durante los primeros minutos de apertura en el acceso a telesilla séxtuple -uno de los medios troncales habilitados en el centro de la montaña-, cuando nadie quería perder ni un minuto más de la jornada soleada. "Queremos subir a rayar a las pistas ya", dijo un snowboardistas al pasar apurado. Así con el correr de la mañana los barilochenses se apropiaron del centro de esquí, que en condiciones normales debería estar recibiendo a miles de visitantes diarios. Las ausencias se notaron, sin turistas ni estudiantes a la vista y con la mayoría de los locales aún cerrados.

Este invierno trajo mucha nieve a la cordillera Crédito: Marcelo Martínez

Helgamaría Salvatelli, Gerente General de Catedral Alta Patagonia -empresa a cargo de la concesión de Catedral- aseguró que "el compromiso fue siempre estar listos, sabemos lo importante que es Catedral para Bariloche en todo sentido, el trabajo, la posibilidad de disfrute y como motor económico de la ciudad, nunca dudamos". Resaltó el gran trabajo de los diferentes equipos que se desempeñan en la montaña y precisó que "esta es una temporada de grandes desafíos con condiciones de nieve como hacía una década que no veíamos".

Momento esperado

Laura Faenza, junto a sus hijos Macarena y Tobías, expresaron su gran satisfacción por poder estar finalmente en el cerro. "Somos de acá de toda la vida y todos los años esperamos este momento, sabemos que las condiciones son particulares pero es el momento de disfrutar en familia", dijeron mientras se equipaban en el estacionamiento.

Sergio Leira, otros de los residentes que caminaba con los esquíes al hombro por la Base, expresó que "es muy bueno volver a sentir en el cuerpo la sensación del invierno, es raro no ver la agitación que hay normalmente en el cerro, es una época compleja, pero por suerte estamos pudiendo hacer esto, se ve bastante respeto de la gente de todas las normas así que esperemos poder seguir viniendo". Y Matías Gaudenci, con su tabla de snowboard bajo el brazo, indicó: "Tenemos la montaña para nosotros, mejor imposible, creo que es un día único".

En la Base, además de los empleados de cerro Catedral, se vio a un grupo de voluntarios con pecheras de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadidess) velando en todo momento para que se cumplan los protocolos. María Fernanda Velázquez, del equipo de Informes, señaló que esta apertura "es una alegría para los trabajadores, re lindo sentir que estamos acá arriba, hay que tratar de respetar todas las pautas para poder seguir trabajando que es lo que nos va a hacer bien a todos".

La montaña en esta primera etapa estará abierta cinco días a la semana de 9.30 a 16.30. Y los servicios podrían ser modificados, según lo requieran las autoridades sanitarias y gubernamentales. Por el momento, no habrá venta de nuevos pases o servicios. Al respecto Manuel Pérez Diez, Gerente Comercial de Catedral Alta Patagonia, expresó: "Nosotros tenemos un compromiso con el destino y los residentes que compraron su pase a fines del año pasado, reconfiguramos muchas cosas por la realidad económica y comercial, sin ingreso de recursos, tenemos que ser muy cautelosos para que esto sea viable, la expectativa es que gradualmente se vaya abriendo cada vez más, pero no depende de nosotros, no queremos convertirnos en un obstáculo, nuestro rol se limita a trabajar con el Municipio y estar a disposición"

De los más de 400 empleados que normalmente trabajan para la empresa a cargo de la concesión de los medios de elevación, sólo están operativos para esta prueba piloto 250. Tampoco hay actividad por el momento para las escuelas de esquí, clubes, ni locales de alquiler de ropa de nieve o equipos. Sólo algunos servicios gastronómicos en la Base. Los refugios en la montaña solo están abiertos para el uso de sanitarios.

Los residentes de Bariloche que tienen vigente pase para poder subir a la montaña superan los 7000, pero Catedral espera que el pico de personas alcance solo los 3.500 los fines de semana. "La verdad hay confirmar esto en la práctica, porque si bien hay personas con más disponibilidad horaria, hay otras que no se quieren exponer y salir, o tiene niños a su cargo al no estar las escuelas, hay muchos factores que pueden intervenir", resaltó Pérez Diez.

La temporada de esquí dio así su puntapié inicial en Bariloche, ahora habrá que esperar los resultados de esta prueba piloto para que el engranaje, del cual dependen miles de puestos de trabajo, siga creciendo. En la región, se espera la apertura a partir del 1 de agosto de cerro Chapelco, en San Martín de los Andes; Perito Moreno, en El Bolsón; y, cerro Bayo, en Villa La Angostura, que estaría habilitado solo los fines de semana. Todos con público local por el momento.