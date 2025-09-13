Belgrano: murió una mujer de 80 años tras ser atropellada por un colectivo de la línea 60

Este sábado por la mañana en Belgrano una mujer de 80 años fue atropellada por un colectivo de la línea 60. El hecho ocurrió en la intersección entre la avenida Cabildo y la calle Monroe, a la altura del viaducto Carranza.

Aunque se desconoce cómo ocurrió el accidente, el siniestro se dio muy cerca de la senda peatonal de la avenida. Sucedió casi al borde del carril del Metrobus por donde pasan los colectivos.

Ocurrió en la avenida Cabildo, entre Monroe y Roosevelt

Según las imágenes, el vehículo habría impactado a la mujer con su costado derecho, que es el que suele arrimarse a la parada para que los pasajeros puedan subir. El vidrio frontal del colectivo quedó fragmentado en su parte baja derecha.

Tras el accidente, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se acercó a las inmediaciones para asistir a la víctima. También lo hizo personal de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, no fue posible salvarla y el SAME constató su fallecimiento al llegar.

También asistieron al conductor del colectivo por una crisis nerviosa tras el accidente.

En ese momento, el SAME y personal policial cortaron la circulación en el carril del Metrobus y pusieron una carpa para ocultar el cuerpo de la víctima de los transeúntes que pasaban. Asimismo pidieron a quienes estaban en la zona circular con precaución.

El colectivo con el vidrio roto

Cinco heridos tras choque entre un colectivo y un auto

Hace unos días, el domingo 31 de agosto, un colectivo de la misma línea protagonizó otra accidente en el cruce de la avenida Córdoba y la calle Junín, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde chocó contra un auto y, producto del incidente, dejó cinco heridos.

Según pudo saber LA NACION por fuentes del SAME, el choque se dio cuando uno de los vehículos -aún no se pudo identificar cuál- cruzó el semáforo en rojo.

Hay un auto y un colectivo involucrados en el choque frente a FMed

Los heridos fueron tres mujeres y dos hombres, dos de los cuales serían mayores y tres menores. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández -entre ellos una joven de 17 años- y otro paciente de 22 años con diagnóstico de politraumatismos al Hospital Ramos Mejía.

En los videos del lugar de los hechos se puede ver también cómo el colectivo impactó contra un contenedor de basura de la Ciudad que se encontraba en ubicado a mitad de la calle y, producto del impulso y de la velocidad a la que iba, replicó contra otros dos vehículos que resultaron afectados.