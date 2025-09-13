Hay alerta amarilla por vientos fuertes y lluvias para este sábado 13 de septiembre: las provincias afectadas.

Después de una semana con temperaturas primaverales y agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo continuarán en esta línea. Sin embargo, advirtió que se esperan condiciones adversas para este sábado 13 de septiembre en distintos sectores del territorio nacional y emitió una serie de alertas amarillas por lluvias intensas y vientos fuertes.

Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los sectores afectados por los avisos por lluvias serán las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y de una parte de Chubut. Frente a estos casos, se aconsejó: evitar actividades al aire libre, no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; mantenerse informado por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

“El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estiman, especialmente en zonas más altas, valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud“, expresó.

Mapa de alertas para este sábado 13 de septiembre.

Por otro lado, el SMN indicó que la alerta por vientos fuertes regirá en Tierra del Fuego La Pampa, Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, el suroeste de Buenos Aires, y los sectores costeros de Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Se esperan velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 69. Las zonas centro de Mendoza y San Juan, a su vez, estarán bajo advertencia amarilla por vientos Zonda.

En este marco, el Servicio Meteorológico señaló que estas alertas consisten en “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El tiempo en el AMBA

Frente al fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 18°C, el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y por la noche aparecerán chaparrones. Los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 64%.

El pronóstico completo de la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 11°C y máximas de 18°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo a mayormente nublado durante todo el día y chaparrones durante la noche. Además habrá una humedad del 74%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 13°C y 26°C en Córdoba, 16°C Y 31°C en Tucumán, 13°C y 24°C en Santa Fe, 12°C y 22°C en Entre Ríos, 14°C y 28°C en Jujuy, 8°C y 28°C en Salta, 14°C y 29°C en Misiones, 12°C y 31°C en La Rioja, 15°C y 32°C en Santiago del Estero, 10°C y 28°C en San Luis, 10°C y 29°C en San Juan, 10°C y 26°C en Mendoza, 11°C y 21°C en Río Negro, 13°C y 19°C en Chubut y 6°C y 14°C en Santa Cruz.