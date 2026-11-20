Como parte de su visita turística a la Argentina, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, recorrió el barrio porteño de La Boca, visitó La Bombonera y posó con la camiseta de Boca Juniors. “Bienvenido”, escribió el club de la Ribera en sus redes sociales junto a una fotografía del empresario.

En la imagen se ve al exCEO de la empresa de tecnología, vestido con una chomba azul oscuro y luciendo la camiseta del equipo dirigido técnicamente por Rodolfo Arruabarrena, que este sábado definirá la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro.

La institución que conduce Juan Román Riquelme se encargó de prepararle una casaca especial, con el agregado en el dorso del número 10 y la inscripción “Bill Gates”.

La publicación de la cuenta en inglés de Boca @Boca

El empresario aprovechó su visita al club para recorrer otros puntos turísticos de La Boca, como Caminito, donde fue fotografiado en días anteriores.

Gates llegó al país por motivos turísticos junto a su pareja, Paula Hurd, y su hijo Rory John Gates. La primera imagen que trascendió de él fue en Ushuaia, ciudad que había visitado en 2007.

Según confirmó LA NACION, de fuentes vinculadas a la organización del vieja de Gates por el país, la visita del magnate se realizó puramente por motivos recreativos, sin compromisos comerciales ni políticos.

Bill Gates en La Boca

“Es una visita exclusivamente privada y familiar”, indicaron. El empresario, de 71 años, llegó primero a Ushuaia, Tierra del Fuego, y luego se trasladó a la ciudad de Buenos Aires.

Se hospedó en el Four Seasons, situado en el barrio porteño de Retiro, y desde allí recorrió distintos puntos de la Ciudad, incluida la Plaza de Mayo.

En una de las imágenes que trascendió, se lo observa caminando por el medio de la plaza, vestido con una chomba azul oscura y un pantalón largo de igual color, junto a amigos y familiares.

Bill Gates ayer en Plaza de Mayo Redes

Para desplazarse, el empresario está acompañado por un amplio equipo de seguridad y logística. Su traslado es a través de diversas combis y con perfil bajo.

Uno de los pocos registros públicos de las últimas horas surgió en el restaurante Nuestro Secreto, ubicado en el propio Four Seasons, donde fue visto junto a integrantes de su entorno.

Dos visitas al país

Antes de su visita actual, Gates estuvo al menos dos veces en el país, en 1995 y 2007. A diferencia de aquellas ocasiones, su viaje actual solo respondió a motivos turísticos.

En su primera visita, el empresario llegó a Buenos Aires como parte de su primera gira oficial como director ejecutivo de Microsoft. El objetivo de su viaje fue el de promocionar el lanzamiento de Windows 95, además de presentar su visión sobre el futuro de la informática e internet.

La foto de Bill Gates ayer en el puerto de Ushuaia se hizo viral en pocos minutos Redes

Recién regresaría más de una década después, en febrero de 2007. Para aquel entonces ya no se desarrollaba como CEO de la compañía que fundó, aunque todavía conservaba un rol muy importante.

En aquella ocasión, realizó una una escala discreta en Ushuaia antes de embarcarse en una expedición privada hacia la Antártida.