Brasil consolida su dominio en el ranking universitario 2026 y Argentina cae fuera del top 50 regional

El Times Higher Education Latin America University Rankings 2026 volvió a exponer una diferencia estructural en el sistema universitario regional: mientras Brasil consolida una posición dominante, con un volumen de instituciones de alto rendimiento sostenido en investigación y producción científica, Argentina profundiza un retroceso en los puestos de mayor prestigio y se enfrenta a un escenario más competitivo que en años anteriores.

La edición de este año evaluó 223 universidades de 16 países, un crecimiento respecto de las 214 del ciclo previo, e incorporó 16 instituciones debutantes, además del ingreso de Panamá por primera vez y de una duplicación de la representación de Costa Rica. También crecieron Ecuador y la Argentina en cantidad de instituciones clasificadas, aunque esto no necesariamente se traduce en mejores posiciones.

Una de las claves para entender los movimientos de esta edición es el cambio metodológico implementado por THE. Hasta 2024, el ranking latinoamericano comparaba a las universidades dentro de la propia región; a partir de este año, sin embargo, la organización decidió alinear la evaluación con la metodología global del World University Rankings. Esto implica medir el desempeño con estándares internacionales más rigurosos, aplicando 16 indicadores distribuidos en cinco áreas: investigación, enseñanza, ambiente de investigación, proyección internacional e industria. THE advierte que este ajuste produjo “caídas significativas” y recomienda cautela al comparar los resultados con años anteriores.

La caída de la Argentina

El informe de THE es claro respecto al desempeño argentino: el país “ha sufrido un año difícil”, marcado por el cambio metodológico y por una pérdida importante de posiciones en la parte alta de la tabla. En 2024, la Argentina tenía ocho universidades entre las primeras 100. En la edición 2026, apenas tres instituciones lograron permanecer en ese segmento, y por primera vez desde que el ranking se expandió, ninguna universidad argentina figura entre las primeras 50.

La mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que desciende al puesto =62, tras haber ocupado el 28. Le sigue la Universidad Austral, que cae al puesto 82 después de un empate en el 43 en la edición anterior. En tercer lugar aparece la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ubicada en el puesto =89, lo que significa una caída respecto del 52 que ocupaba previamente. Estas tres son las únicas instituciones argentinas dentro del top 100.

La Universidad Austral descendió al puesto 82 y se mantiene como la segunda institución argentina mejor ubicada

En el segmento medio, las posiciones también muestran retrocesos. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se ubican en el rango 101–125, lejos de sus mejores desempeños previos. Más atrás aparece la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), clasificada en el rango 126–150, y luego una serie de instituciones ubicadas en el segmento 151+, que es la franja más baja del ranking: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y la Universidad Católica de Córdoba.

Aun así, la Argentina registra un crecimiento en la cantidad total de instituciones clasificadas: pasa de nueve a doce. El aumento, sin embargo, no alcanza a compensar la pérdida de posiciones y refleja un desafío más profundo: con estándares globales más estrictos, el sistema universitario argentino enfrenta un escenario en el que la investigación, la internacionalización y la producción científica pesan más que antes en la comparación con el resto de América Latina.

Los datos del ranking también muestran que, mientras la Argentina retrocede, otros países avanzan con rapidez. Ecuador suma ocho instituciones entre las primeras cien. Colombia consolida un bloque de crecimiento sostenido y Chile, aun con la salida de una de sus universidades históricamente fuertes del top 10, mantiene una estructura amplia con buenos resultados. La región en su conjunto atraviesa un proceso de transformación atravesado por nuevas exigencias de medición, financiamiento limitado y una competencia creciente por impulsar investigación con impacto real.

Dominio brasileño

El top 10 de 2026 muestra, una vez más, que Brasil concentra el máximo rendimiento académico de la región. En primer lugar se ubica la University of São Paulo (USP), que repite como la mejor universidad latinoamericana por segundo año consecutivo.

La Universidad de São Paulo volvió a encabezar la evaluación regional 2026 por segundo año consecutivo

En el segundo lugar vuelve a posicionarse la University of Campinas (Unicamp), confirmando sin cambios el liderazgo del país en los dos primeros escalones. El tercer puesto queda para la Pontificia Universidad Católica de Chile, que asciende desde la cuarta posición del año anterior y se mantiene como la institución mejor ubicada fuera de Brasil. Pero la presencia chilena también deja una señal fuerte: la University of Chile —que históricamente figuró en el top 10 desde el inicio del ranking en 2016— cae al puesto 13 y queda fuera de ese grupo por primera vez.

El cuarto lugar está compartido entre dos instituciones brasileñas: la Federal University of Río de Janeiro, que desciende desde el tercer puesto, y la Universidade Estadual Paulista (Unesp), que asciende desde el quinto. Esa paridad refleja tanto la consolidación de los grandes centros de investigación del país como el movimiento interno entre instituciones que históricamente se disputan el núcleo del liderazgo académico regional.

En sexto lugar aparece la Pontifical Catholic University of Río de Janeiro (PUC-Rio), que retiene su posición. Le sigue, en el séptimo puesto, la Tecnológico de Monterrey (México), la única institución mexicana que mantenía presencia estable dentro del top 10 en los últimos años. Pero la novedad llega con el noveno lugar: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asciende desde el puesto 15 y vuelve a entrar al top 10 por primera vez desde 2017, lo que devuelve a México dos posiciones entre las diez mejores de la región.

La Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en el octavo lugar, es otra de las instituciones brasileñas históricamente fuertes, aunque retrocede desde un empate en el séptimo puesto. Completa el top 10 la Federal University of Minas Gerais, que asciende desde el puesto 13 y confirma la profundidad del sistema brasileño, que no solo lidera el ranking sino que aporta siete de las diez instituciones mejor posicionadas del continente.

Este desempeño no es casual: en total, Brasil cuenta con 69 universidades clasificadas, 13 de ellas entre las primeras 20 y 28 entre las primeras 50. Chile, aun con el retroceso de una de sus instituciones emblemáticas, mantiene solidez general con 24 universidades dentro de las primeras 100. México, pese al logro de recuperar dos lugares en el top 10, registra una tendencia general a la baja en el resto de sus instituciones: de sus 25 universidades clasificadas, 20 descendieron de posición.

UEES, Espiritu Santo University, ingresó por primera vez al top 20 regional al subir del puesto 62 al 16

Ecuador emerge como otro de los casos relevantes: la UEES, Espiritu Santo University, asciende de la posición 62 a la 16 y se convierte en la primera universidad ecuatoriana en integrar el top 20. Colombia, por su parte, duplica su cantidad de instituciones dentro del top 100, alcanzando catorce, y se consolida como uno de los sistemas con mayor crecimiento relativo del último año.

La edición 2026 deja así un panorama más competitivo para las universidades latinoamericanas y un mensaje inequívoco para el sistema argentino: más presencia no significa mejor posicionamiento, y la transición hacia estándares globales exige fortalecer indicadores que hoy tienen un peso mayor que en años anteriores. El desempeño de Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador muestra que la región está en movimiento, y que la disputa por los primeros lugares será cada vez más exigente.

La Argentina, que este año quedó afuera del top 50 por primera vez, enfrenta el desafío de adaptarse a un ranking que hoy mira a las instituciones con la misma vara con la que evalúa a las universidades del mundo.