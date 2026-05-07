Brote de hantavirus en un crucero: 29 pasajeros desembarcaron antes de la alerta y ahora son rastreados en todo el mundo

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sumó un dato clave que reconfigura la investigación: 29 pasajeros abandonaron el barco el 24 de abril en la isla de Santa Elena, antes de que se confirmara oficialmente la presencia del virus. La información fue difundida por la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado en el que admitió por primera vez la magnitud de ese desembarco.

Hasta ahora, la compañía solo había informado que en esa escala habían descendido el cuerpo del pasajero neerlandés que murió el 11 de abril y su esposa, quien luego también falleció. Sin embargo, el nuevo reporte revela que ese día dejaron el barco 30 personas.

La compañía también precisó el origen de los pasajeros que desembarcaron en el territorio británico de ultramar: se trata de personas de al menos 12 nacionalidades, entre ellas siete británicos, seis estadounidenses, tres neerlandeses, dos canadienses, dos suizos, dos turcos, además de viajeros de Alemania, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Singapur y San Cristóbal y Nieves. A ese grupo se suman dos casos cuya nacionalidad no fue informada.

El dato, que en las últimas horas había comenzado a circular en versiones parciales, encendió las alertas sanitarias a nivel global. Autoridades de distintos países iniciaron operativos para localizar a esos pasajeros, que ya regresaron a sus lugares de origen, ante la posibilidad [aunque considerada poco frecuente] de transmisión del virus entre personas.

Según indicaron fuentes oficiales y agencias internacionales, el paradero de buena parte de esos viajeros todavía no está claro, lo que agrega complejidad al seguimiento epidemiológico. En ese contexto, gobiernos y organismos sanitarios avanzan en el rastreo de contactos para prevenir eventuales cadenas de contagio.

Uno de esos casos ya tuvo impacto: un pasajero que también había descendido en Santa Elena dio positivo por hantavirus en Suiza tras regresar a su país, aunque no se conocen con precisión sus movimientos posteriores. Ese episodio reforzó la necesidad de ubicar al resto de los viajeros que compartieron trayectos con los casos confirmados.

El foco de la investigación, además, se mantiene en la pareja neerlandesa considerada el caso índice del brote. El hombre murió a bordo el 11 de abril y su esposa descendió del barco el 24 de ese mes en Santa Elena. Ambos habían iniciado el viaje en Ushuaia el 1° de abril, después de un extenso recorrido por la Argentina y países vecinos.

Tras bajar del crucero, la mujer fue trasladada en avión hacia Sudáfrica. Durante ese trayecto presentó síntomas y fue hospitalizada en Johannesburgo, donde murió días después. Antes, incluso, había sido retirada de un vuelo comercial hacia Europa debido al deterioro de su estado de salud, una situación que encendió las alertas sanitarias en aeropuertos y aerolíneas.

Además, ese traslado aéreo quedó bajo investigación. La Organización Mundial de la Salud inició el rastreo de los pasajeros que compartieron el vuelo desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo, en el que viajaban más de 80 personas, ante la posibilidad de identificar contactos estrechos. La transmisión entre humanos del hantavirus —limitada a la cepa Andes detectada en este brote— es infrecuente, pero no imposible.

Mientras tanto, el operativo sanitario en torno al crucero continúa. Tres pacientes fueron evacuados en las últimas horas mediante vuelos medicalizados hacia Europa. Uno de ellos ya se encuentra en un hospital de Países Bajos, otro fue derivado a Alemania y el tercero también llegó a territorio neerlandés tras sufrir demoras en el traslado por problemas técnicos en el sistema de soporte vital del avión.

Según informó la naviera, los tres —dos con síntomas y uno considerado contacto estrecho— están bajo atención médica especializada. A bordo del buque, en tanto, no se registran nuevos casos sintomáticos, aunque los pasajeros permanecen bajo monitoreo médico permanente.

El MV Hondius zarpó desde Cabo Verde y se dirige hacia las Islas Canarias, donde se prevé su arribo en los próximos días. Allí se definirá el protocolo de desembarco, cuarentena y repatriación de los pasajeros, en coordinación con autoridades sanitarias europeas.

En paralelo, distintos países comenzaron a monitorear a sus ciudadanos que estuvieron en el crucero. En Estados Unidos, por ejemplo, personas en al menos tres estados son seguidas por posibles síntomas, aunque hasta el momento no presentaron signos de enfermedad.

El brote ya dejó tres muertos —la pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— y al menos otros cinco casos sospechosos, algunos de ellos confirmados por laboratorio. La identificación de la cepa Andes, capaz de transmitirse entre personas en condiciones específicas, mantiene en alerta a los especialistas, aunque insisten en que ese mecanismo es poco frecuente y requiere contacto estrecho.

Con información de las agencias AFP, AP y Reuters.