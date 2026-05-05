Hantavirus en el crucero: la OMS intenta localizar a los pasajeros de un vuelo que ahora está bajo sospecha

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intenta localizar a los pasajeros de un vuelo que trasladó a una mujer neerlandesa desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo, después de que se confirmara que estaba infectada con hantavirus y falleció poco después de aterrizar. El vuelo quedó bajo investigación como parte del rastreo de contactos vinculado al brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, donde ya murieron al menos tres personas.

El barco, de bandera neerlandesa, permanece frente a la costa de Cabo Verde con casi 150 pasajeros y tripulantes en su mayoría confinados en sus camarotes, mientras se define el plan final de evacuación y el puerto al que podrá dirigirse. Las autoridades del país africano rechazaron permitir el desembarco por razones de salud pública.

Imágenes obtenidas por la agencia AP muestran las cubiertas del crucero prácticamente vacías, con apenas algunas personas usando mascarillas médicas. Los pasillos comunes permanecen desiertos, mientras los pasajeros continúan aislados en sus camarotes. También se observó a personal con equipo de protección completo descender del barco hacia una pequeña embarcación.

Según informó la OMS, se pidió a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y limiten el contacto mientras se realizan tareas de desinfección y se aplican otras medidas sanitarias. Equipos médicos enviados por Cabo Verde —entre ellos médicos, cirujanos, enfermeras y especialistas de laboratorio— subieron al buque para brindar apoyo y realizar evaluaciones clínicas.

El foco de la investigación se intensificó tras la confirmación del segundo fallecimiento, ocurrido en Sudáfrica. La víctima era la esposa de un turista neerlandés que había enfermado y muerto previamente a bordo del crucero. Ambos viajaron juntos desde Santa Elena hacia Johannesburgo el 24 de abril para la repatriación del cuerpo del hombre. La mujer presentó síntomas gastrointestinales durante el traslado y murió dos días después de llegar a un hospital sudafricano.

La OMS informó que inició investigaciones para identificar a las personas que compartieron ese vuelo, ante la posibilidad —poco frecuente— de transmisión de hantavirus de persona a persona. En ese sentido, la directora de preparación ante epidemias y pandemias del organismo, Maria Van Kerkhove, indicó que se sospecha que pudo haber contagio entre contactos cercanos dentro del crucero.

No obstante, Van Kerkhove explicó que, dado que el período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, se presume que los primeros casos se infectaron fuera del barco, aunque no se descarta una transmisión limitada a bordo. Hasta el momento, la OMS indicó que no se detectaron nuevos casos con síntomas, pero la situación continúa bajo estrecha vigilancia.

Mientras tanto, sigue sin definirse cuándo y dónde se concretará la evacuación médica de las personas enfermas que permanecen a bordo. Según informó la OMS, está previsto que los pacientes sean evacuados a los Países Bajos para recibir atención especializada. Oceanwide Expeditions, la empresa que opera el crucero, señaló que evalúa trasladar el barco hacia las islas españolas de Tenerife o Las Palmas si no es posible realizar la evacuación desde Cabo Verde.

En una conferencia de prensa en Ginebra, Van Kerkhove afirmó que el plan actual es que el MV Hondius continúe su navegación hacia las Islas Canarias y aseguró que la OMS trabaja junto con las autoridades españolas, que recibirían al barco. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España aclaró que sigue la situación de manera coordinada con la OMS y otros países implicados y que aún no se adoptó ninguna decisión sobre el puerto de escala.

El gobierno autonómico de Canarias expresó reparos ante la posibilidad de que el crucero atraque en las islas. El vicepresidente del archipiélago, Manuel Domínguez, sostuvo que sería preferible que el barco no desembarque allí, aunque aclaró que, de ocurrir, se brindaría asistencia sanitaria con todas las garantías necesarias.

El crucero zarpó de Ushuaia el 1 de abril. Según autoridades sanitarias de Tierra del Fuego, ningún pasajero presentaba síntomas compatibles con hantavirus al momento de la partida. Sin embargo, especialistas advirtieron que los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición. La OMS señaló que el brote se gestiona a través de una respuesta internacional coordinada, que incluye aislamiento, atención de casos, evacuación médica y análisis de laboratorio, mientras continúa la búsqueda de los contactos del vuelo bajo sospecha.