Brusco aumento de la temperatura: cómo estará el clima este sábado en Buenos Aires, según el SMN

El fin de semana comienza con condiciones exigentes en el AMBA, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sábado será el día más complejo desde el punto de vista climático, con mucho calor, cielo mayormente cubierto y ráfagas de viento que se mantendrán activas durante casi toda la jornada.

Aunque no se esperan lluvias, la combinación de temperaturas altas, nubosidad y viento hará que el ambiente resulte pesado, sobre todo durante la tarde. Las autoridades recomiendan extremar cuidados, hidratarse bien y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales.

Temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima el sábado

El sábado presentará una mínima de 24°C y una máxima de 34°C. La madrugada comenzará con cielo cubierto y, con el correr de las horas, se mantendrán nubes durante la mañana, la tarde y la noche, con algunos pasajes de sol.

Un dato clave será el viento, ya que se prevén ráfagas persistentes de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante casi todo el día, con excepción de la tarde. Esto no traerá alivio térmico significativo y sí aumentará la sensación de agobio.

Qué pasará el domingo

El domingo conservará valores elevados, con una mínima de 24°C y una máxima de 34°C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con momentos de sol más sostenidos. A diferencia del sábado, no se esperan ráfagas de viento, por lo que el calor se sentirá de forma más directa, especialmente por la tarde.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado Mín. 24°C - Máx. 34°C 0% 42 - 50 km/h Domingo Mín. 24°C - Máx. 34°C 0% 0 km/h

Cómo iniciará la semana

El lunes marcará un salto térmico más notorio: la mínima será de 26°C y la máxima alcanzará los 36°C, con cielo parcialmente nublado y sin viento relevante, lo que dará lugar a un escenario de calor extremo.

El martes continuará en esa misma línea, con mínima de 24°C y máxima de 35°C. La mañana se presentará más nublada, mientras que hacia la tarde y la noche aparecerán más momentos de sol. No se descartan bajas probabilidades de lluvias aisladas, aunque el calor seguirá siendo protagonista.

Cómo evitar un golpe de calor