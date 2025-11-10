Provincias Unidas y Encuentro Federal podrían formar un interbloque; el SMN emitió una alerta amarilla en 5 provincias
- La polarización de las últimas elecciones nacionales dejó a Provincias Unidas sin margen, y sumará ocho diputados nacionales. En la alianza de los gobernadores, sin embargo, confían en conformar a partir del 10 de diciembre un interbloque de al menos 16 legisladores con los representantes de Encuentro Federal para posicionarse como un actor clave para la discusión parlamentaria de las reformas laboral y tributaria.
- Luego de un fin de semana con condiciones primaverales, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 10 de noviembre. El organismo informó que cinco provincias podrán verse afectadas por “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. La alerta alcanza al sudeste de Mendoza, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, parte de Río Negro y San Luis.
- Boca le ganó 2 a 0 el superclásico a River. Con goles de Exequiel Zeballos y de Miguel Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda ya tiene los puntos necesarios para participar de la Copa Libertadores del año próximo.
- Los Pumas superaron ampliamente a Gales en un partido en Cardiff, con el resultado de 52-28 a favor de la selección argentina. El triunfo es fundamental para conservar el sexto lugar en el ranking mundial, que determinará los cabezas de serie para el sorteo de Australia 2027, a realizarse el 3 de diciembre.
- El Senado de Estados Unidos dio el primer paso para levantar el “shutdown” (cierre del gobierno) más largo de la historia del país (40 días), después de que un grupo de demócratas moderados acordara con el oficialismo para financiar a la administración federal hasta por lo menos el 30 de enero.
