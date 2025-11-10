LA NACION

Provincias Unidas y Encuentro Federal podrían formar un interbloque; el SMN emitió una alerta amarilla en 5 provincias

Además, se termina el “shutdown” del gobierno de EE.UU.; Boca ganó 2 a 0 el superclásico frente a River; los Pumas le ganaron a Gales. Estas son las noticias de la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025

Los Pumas le ganaron 52 a 28 a Gales en Cardiff
Los Pumas le ganaron 52 a 28 a Gales en CardiffGaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

