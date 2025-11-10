Una tormenta eléctrica sorprendió a Bariloche: intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y granizo

Una fuerte tormenta eléctrica azotó este domingo la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Según las imágenes que mostró LN+, vecinos y turistas fueron sorprendidos por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y granizo durante el último día del fin de semana.

Las calles se vistieron de blanco, aunque no por nieve, sino por el granizo que cayó durante la tarde, en una jornada que estuvo marcada por el mal tiempo.

Una tormenta sorprendio Bariloche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido por tormentas localmente fuertes en la región cordillerana de esa provincia, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las precipitaciones acumuladas se estimaron entre 15 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían haber sido superiores.

Otra provincia con condiciones climáticas adversas

Las sierras de Córdoba amanecieron días atrás cubiertas de nieve tras el ingreso de un frente frío, proveniente del sur del país, que provocó un brusco descenso de temperatura en la región central del país. Según las imágenes que mostró LN+, Pampa de Achala y cerro Champaquí fueron las zonas que se vistieron de blanco en plena primavera.

El hecho de que la nieve aparezca en un lugar no tan habitual a esta altura del año se debe al ingreso de un frente frío polar, combinado con altos niveles de humedad y un sistema de baja presión térmica.

Nevadas en Cordoba en pleno octubre

El SMN precisó que ese día fue el más frío de la semana. En la ciudad de Córdoba, la temperatura máxima alcanzó los 11° C, mientras que el termómetro marcó una mínima de 5° C.