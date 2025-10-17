Buscan a un adolescente que desapareció en el río Paraná tras caer desde una canoa

La policía desplegó este jueves un operativo de búsqueda en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, tras la desaparición de un adolescente de 15 años que estaba navegando por el río Paraná y cayó al agua luego de perder el equilibrio en la canoa en la que circulaba.

Según informó el medio local La Capital, durante la tarde, la policía recibió un aviso de que un joven había caído al río en la zona de la costanera de San Lorenzo, entre las calles San Luis y Urquiza, y acudió inmediatamente al lugar, donde entrevistó a cinco menores que aseguraron que algunos de ellos navegaron en el río a bordo de una canoa.

Los entrevistados relataron que, después de un rato de navegación, uno de los menores quiso volver hacia la orilla, se paró en la canoa y perdió el equilibrio, por lo que cayó al río. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero lo perdieron de vista y, desde entonces, no volvieron a localizarlo.

El operativo aún continúa en el rio Paraná Marcelo Manera - LA NACION

Acto seguido, intervinieron efectivos de la Prefectura Naval para intentar encontrar al joven. Las autoridades señalaron que, en caso de no poder dar con su paradero, se enviarán buzos tácticos y otra embarcación que permitirá ampliar el perímetro y facilitar aún más la búsqueda.

Semanas atrás, el cuerpo sin vida de un hombre apareció flotando en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario. Una mujer vio los restos y alertó al 911, e inmediatamente la Prefectura Naval intervino para recuperarlos. La víctima tenía un traumatismo de cráneo.

Las autoridades a cargo de la investigación pudieron conocer que la víctima sufrió un golpe en su cabeza antes de su muerte y que tenía entre 35 y 40 años. Después de la notificación de la mujer que encontró el cuerpo, la Prefectura Naval confirmó el hecho y, mientras se realizaba el protocolo para retirar el cuerpo, se dio aviso a la Fiscalía de Homicidios Culposos, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la unidad de traslados forenses.