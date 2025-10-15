LA NACION

La frase de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba, que sembró dudas: “Hay que venerarlo; es un mártir”

Lo dijo el autor de los tres crímenes, el de su exmujer, su exsuegra y el remisero, cuando bajaba de la camioneta que lo trasladó a Concordia para ser indagado; investigan las circunstancias y si se trata de una estrategia para ser declarado inimputable o no

Pablo Rodríguez Laurta secuestró a su hijo de 6 años tras cometer el doble femicidio en Córdoba
Pablo Laurta, imputado por ser el autor de tres crímenes que conmocionan a Córdoba, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último asesinato, el del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba. En las últimas horas la policía encontró un cuerpo que sería del chofer en cuestión.

En ese marco, Laurta rompió el silencio y señaló que lo que hizo lo hizo “todo por justicia”. Sin embargo, al llegar a Concordia, volvió a hablar y declaró ante la prensa: “Hay que venerarlo; es un mártir”. La frase carece de un contexto claro e investigan si se trató de una estrategia del asesino para fingir no estar en sus cabales y en consecuencia ser declarado inimputable, o si lo expresó en forma conciente.

Llegada de Pablo Laurta
Noticia en desarrollo

