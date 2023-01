Buscan a una mujer que está desaparecida hace cuatro días: aseguran que sufría violencia de género

escuchar

Una mujer de 37 años, de nombre Maricel González, es buscada por su familia y la policia desde el sábado. Fue vista por última vez el pasado viernes en la casa de su pareja y de acuerdo a cámaras de seguridad, viajó a Capital Federal ese mismo día, por lo que hay una búsqueda en la zona de Constitución.

Al menos dos cámaras de seguridad registraron a Maricel caminando por el hall de la estación Constitución, cabecera del Tren Roca que une a la Capital Federal con La Plata. En las imágenes, que corresponden al viernes pasado, se la ve caminado y mirando hacia varias direcciones.

Los investigadores explicaron al medio platense 0221 que dieron con el registro gracias a que pudieron rastrear los movimientos de su tarjeta SUBE y se supo que llegó a la Ciudad de Buenos Aires a las 19.14.

Noelia, la hermana de Maricel dijo a TN que hay varias “pistas que se están analizando” y prefirió no dar más información para no entorpecer la tarea de los investigadores.

Maricel González es buscada por su familia desde el sábado Gentileza

“Se la veía con moretones en el cuerpo. Tenía en la espalda y los brazos”, dijo Noelia ante la pregunta de cómo estaba su hermana, previo a su desaparición, por lo que la familia sospecha que “podría haber violencia en la relación”.

La última conexión de Maricel desde su teléfono móvil fue el viernes a las 00.57, dijo Noelia a otros medios locales y explicó que ella suele pasar todos los fines de semana con sus padres. “Este fin de semana no apareció. No es normal que no se comunique y que tenga el celular apagado”.

La palabra del novio

En tanto, su novio, Jorge Luna, declaró públicamente a los medios y dijo que se encuentra preocupado por su pareja, que no tiene que ver con su desaparición y que él cree que se veía con otro hombre.

Además, explicó que solían estar juntos en su casa, en la localidad platense de Abasto, de martes a viernes. Asimismo, dijo que el viernes pasado no la vio mal, que él se fue a trabajar y ella se fue del domicilio cerca de las 13. Recién el sábado supo de su desaparición, cuando el hijo de Maricel lo llamó para preguntarle por su madre.

“Ella me contestaba normal. Ese viernes yo le mandé un mensaje como a las 18, le puse ‘qué haces’, después la llamaba y me entraba el contestador”, explicó.

No obstante, dijo que en la semana habían tenido una pequeña pelea: “Discutimos porque yo llegué tarde. Se enojó un ratito y después se le pasó”.

Más allá de eso, dijo que nunca notó “nada raro”, que ella sí estaba preocupada porque no conseguía trabajo, que había dejado currículums en varios geriátricos, y que el jueves festejaron un año de estar juntos: “Comimos un asado y estuvo todo bien. Capaz ella tenía algún problema que nunca me dijo”.

La búsqueda

Quien pueda dar información sobre Maricel González, de 37 años, pelo castaño claro, contextura mediana, que se comunique de inmediato al 911 o al (0221) 639-9641 o (02221) 524-1429.

