Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se habían conocido un mes antes de su desaparición y nunca más se supo nada de ellos en los últimos cinco meses. La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre pasado en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Juana Inés Morales y Pedro Kreder están desaparecidos desde el 11 de octubre de 2025

Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden y con dinero en su interior. La Policía también encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

La camioneta en la que viajaba la pareja apareció encajada y con las puertas cerradas con llave.

Los investigadores realizaron distintos operativos por tierra, con un centenar de efectivos y camionetas 4x4, y por aire, con un helicóptero y drones que sobrevolaron las zonas altas. Buscaron intensamente a Kreder y Morales sin éxito ni pistas firmes durante semanas. Incluso el Ministerio de Seguridad extendió la búsqueda por encima de los 15 días de rastrillajes formales, según consignó el diario local ADN Sur, pero no hubo resultados.

La incertidumbre y la angustia se transformó en una postal cotidiana para los familiares de la pareja, que no pierden las esperanzas pese a todo.

El mensaje de la hija de Juana, a cinco meses de la desaparición

Aldana Botha, hija de Juana Inés Morales, publicó un comunicado en su cuenta de Facebook, a cinco meses de la desaparición.

“No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia... Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado”.

Aldana y su madre, en una foto de archivo

La última conexión y una millonaria recompensa

Según consignó Diario Uno, conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53.

Ante la solicitud de la fiscalía, el Ministerio decidió ofrecer una recompensa de $10.000.000 por los jubilados, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.

Las personas que cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas.

El operativo de búsqueda

El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue encontrada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, en una zona rural de difícil acceso.

“Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de diez kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo”, informó Olazábal, según consignó el diario local El Patagónico. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al Cañadón Visser, en el área de Rocas Coloradas.

Así es la zona donde buscan con intensidad a la pareja de jubilados en Chubut Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La búsqueda también contó con una brigada especializada de Santa Fe, conformada por once bomberos voluntarios y dos miembros de la Dirección de Protección Civil. El equipo de rescate se trasladó con certificación nacional y equipamiento específico, como drones con cámaras térmicas, y un kit tecnológico valuado en 100 millones de pesos.

También participó de los operativos la Unidad N.º 32 de los bomberos de Trelew, a cargo del oficial ayudante Esquivel, junto al sargento Oñate y el perro Kali, especialista en búsqueda de restos humanos (RH).

El perro, Kali, es parte de la Unidad N° 32 de los bomberos de Trelew

Los celulares de los jubilados no estaban en la camioneta

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Cronología de la desaparición

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Así es la zona donde desapareció la pareja

El medio local Jornada compartió imágenes de la zona donde se busca a la pareja de jubilados que está desparecida desde hace más de cinco meses.

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Las imágenes de los drones sobre la zona de búsqueda en Chubut

“Sobrevivir en esa zona es muy difícil”

Martín Pérez trabaja como guía en Comodoro Rivadavia. En declaraciones a LN+, mencionó que “a Rocas Coloradas viene gente de todo el mundo: son 90.000 hectáreas de áreas de naturaleza protegida”.

En referencia al paradero de Kreder y Morales, Pérez indicó: “La supervivencia es muy compleja en esa zona. Yo no entiendo por qué abandonaron la camioneta, que era su caparazón de protección”.

LN+: Martin Perez, guia de Comodoro Rivadavia

“Pedro tomó un camino de continuación equivocado, que nosotros llamamos ‘el zanjón del Árabe’. La traza suele estar marcada únicamente por las camionetas de las personas que van a pescar", detalló el guía.

“Quizás subieron a un sumidero para buscar señal en el celular. Ojalá la vida nos de la oportunidad de volver a encontrarlos”, concluyó Pérez.