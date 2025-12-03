Caballito: avanza la obra del paso bajo nivel de la calle García Lorca

En el barrio porteño de Caballito avanzan los trabajos de excavación para ubicar la estructura del túnel de la calle García Lorca bajo las vías del tren Sarmiento. Así, empieza a tomar forma otra obra que, según el gobierno porteño, va a mejorar la conectividad y a bajar la contaminación en una zona de enorme movimiento.

Por este cruce ferroviario circulaban diariamente en promedio más de 500 vehículos por hora y los tiempos de viaje se duplicaban porque las barreras estaban bajas alrededor de 34 minutos por hora.

Con el nuevo paso bajo nivel, cuya finalización está prevista para mayo próximo, de acuerdo a lo que prevé la Ciudad, no solo habrá mayor fluidez en el tránsito y más seguridad para conductores, peatones y ciclistas, también se reducirá sustancialmente el ruido y la emisión de gases contaminantes de los autos, colectivos y camiones detenidos en espera.

“La movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”, dijo Jorge Macri, quien supervisó esta mañana la marcha de las obras junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

El jefe de Gobierno agregó: “Queremos que la gente gane tiempo y pueda moverse de manera más ágil y segura, disminuyendo los niveles de riesgo, sin congestionamientos, sin contaminación. Y eso incluye no solo los pasos bajos nivel como García Lorca, o el de la calle Irigoyen cerca del estadio de Vélez, sino también obras como la del puente Labruna o la del puente Bosch, que inauguramos la semana pasada”.

En paralelo al despliegue que requieren los trabajos para el armado del túnel se está avanzando con la instalación del sistema de pilotaje para las rampas de acceso y con el montaje de una estación de bombeo, entre otras tareas.

Una primera fase de la obra incluyó como solución provisoria la intervención realizada en Martín de Gainza, a una cuadra de distancia, donde se modificó el cruce peatonal para el paso de vehículos mientras se construye el túnel en García Lorca. Esta medida es temporal. Cuando García Lorca esté operativa a pleno se cerrará definitivamente Martín de Gainza.

Trabajos

El nuevo paso bajo nivel tendrá mano única. Los trabajos previstos incluirán además el tendido de puentes peatonales en superficie y de calles colectoras de acceso a frentistas, de baja velocidad, y convivencia segura, equipamiento urbano con bancos y juegos, intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas, instalación de luminarias, revestimientos artísticos en el túnel y elementos de seguridad.

Las obras de los pasos bajo nivel se inscriben en el marco del Plan Urbano Ambiental que lleva adelante la Ciudad y que establece la importancia de realizar los estudios y la planificación necesaria para garantizar mejor conectividad en todo el territorio porteño y disminuir los índices de incidentes viales.

La Ciudad avanzó también con el paso bajo nivel de la calle Irigoyen en Villa Luro (también bajo las vías del Sarmiento) y con el de la avenida Alvarez Thomas, en Villa Urquiza, debajo del Mitre.