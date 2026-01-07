Al haberse establecido el calendario escolar de cada provincia, muchos santafesinos quieren saber las fechas en las que los más pequeños deberán volver a clases para comenzar el ciclo lectivo 2026.

Según difundió la cartera encabeza por Sandra Pettovello, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

Calendario escolar difundido por el Ministerio de Capital Humano Ministerio de Capital Humano

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en Santa Fe

En Santa Fe, las clases inician el 2 de marzo y finalizan el 18 de diciembre. Además, contarán con el receso invernal del 6 al 17 de julio.

Una por una: cuándo empiezan las clases en las demás provincias

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Se puede acceder al calendario escolar completo desde la web del Gobierno.