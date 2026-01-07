Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en Santa Fe
El Gobierno ya oficializó el cronograma educativo en el que se pueden encontrar las fechas del ciclo lectivo de este año
- 4 minutos de lectura'
Al haberse establecido el calendario escolar de cada provincia, muchos santafesinos quieren saber las fechas en las que los más pequeños deberán volver a clases para comenzar el ciclo lectivo 2026.
Según difundió la cartera encabeza por Sandra Pettovello, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026.
Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.
En Santa Fe, las clases inician el 2 de marzo y finalizan el 18 de diciembre. Además, contarán con el receso invernal del 6 al 17 de julio.
Una por una: cuándo empiezan las clases en las demás provincias
- Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
- CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
- Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
- Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
- Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Se puede acceder al calendario escolar completo desde la web del Gobierno.
